David González, insultado por hinchas de Millonarios; video mostró reacción del DT

Millonarios se llevó los 3 puntos la fecha 9 de la Liga Betplay gracias a anotación de Kevin Palacios en el minuto 76, justo después de la expulsión con tarjeta roja directa del volante azul Juan Carlos Pereira, echado debido a una fuerte entrada sobre un rival.

Sin embargo, la victoria no ocultó el malestar de los aficionados capitalinos con el antioqueño David González, entrenador que llegó a ocupar el puesto que dejó Alberto Gamero y quien aún no se ha metido en los afectos del público.

De hecho, la relación cada vez es más fría y hostil si se tiene en cuenta lo visto en el estadio El Campín de Bogotá durante el partido contra Águilas Doradas, encuentro en el que el estratega optó por sustituir al delantero Leonardo Castro , uno de los más queridos por la afición, cuando el encuentro estaba 0-0.

Publicidad

Al atacante no le gustó la modificación, pues estalló de ira en el banco de suplentes pateando el mismo y refunfuñando.

Lo particular es que uno de los que ingresó en ese momento fue Palacios, autor del gol con el que los dueños de casa se ubicaron quintos con 16 puntos, a 3 de Independiente Medellín, líder de la tabla de posiciones.

Publicidad

Pese a ello, hubo fanáticos que cargaron tintas contra González, al que no solo le reprocharon por el cambio de ‘Leo’ Castro, sino por la reciente eliminación en Copa Sudamericana frente Once Caldas.

Hinchas de Millonarios insultan a David González; así reaccionó

Imágenes del encuentro con Águilas Doradas dejaron ver a espectadores de la tribuna occidental, los más próximos a al timonel, lanzándole palabras y coros de grueso calibre. Lo particular es el que estratega optó por no caer en el contrapunteo y siguió concentrado viendo a sus dirigidos. De hecho, no les hizo caso a sus detractores.

La hinchada demostrando amor a la camiseta. Ese que no tiene David González.



No más, vete de Millonarios!!! pic.twitter.com/ldZZjLwAzT — Alejandro Olave (@Alejo_Olave) March 16, 2025

Publicidad

Y aunque el gol calmó los ánimos y la cara de los hinchas, lo cierto es que las críticas no le paran de caer por parte de quienes consideran que no es el estratega adecuado para el club.

Lo cierto es que González sigue bajo la lupa de la afición y que vienen 2 fuertes exámenes para él, pruebas en las que podría estar reconquistado a la hinchada o acabando definitivamente la relación.

Publicidad

Se trata de los 2 clásicos contra Independiente Santa Fe, el sábado 22 y miércoles 26 de marzo, duelos válidos por las fechas 10 y 17, respectivamente.