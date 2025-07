David González y su meta con Millonarios; "yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa"

Luego de que Millonarios cayera en su debut 1-0 frente a La Equidad en la Liga BetPlay 2025-II, el técnico David González hizo autocrítica tras este compromiso y habló de lo que es el objetivo para este nuevo semestre.

Una gran cantidad de hinchas acompañaron al cuadro 'albiazul' en su primer partido oficial del semestre. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que el equipo no logró imponer condiciones y terminó cayendo en su debut, dejando preocupaciones tanto por el funcionamiento en cancha como por la expulsión de uno de sus jugadores clave, como lo fue Santiago Giordana.

"Lamentablemente, cuando no somos eficaces —a pesar de haber tenido varias oportunidades claras de gol que no concretamos— pasan este tipo de cosas. En una contra, de un equipo que no parecía poder hacernos daño, terminamos mal parados y perdemos", inició diciendo David González en rueda de prensa.

"La meta es ser campeones, no existe nada más. Pase lo que pase, ese es el objetivo. Estoy contento con los refuerzos; para nadie es un secreto que hubo posibilidades de traer otros jugadores, pero por distintas razones no se concretaron. Aun así, estoy convencido de que tenemos el material humano para lograrlo".

Andrés Llinás en acción con Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Declaraciones de Andrés Llinás

"A los hinchas, solo queda agradecerles y pedirles perdón. En el último torneo y en este inicio no estuvimos a la altura; les quedamos debiendo. Depende de nosotros volver a ilusionarlos. La idea es pelear y ser campeones. Sé que suena a discurso repetido, pero es sincero: gracias y perdón. Hoy vinieron, nos apoyaron, y eso se valora profundamente".

"La falta de eficacia nos pasó factura. Tuvimos las oportunidades, pero ellos marcaron en la única que tuvieron, y esa fue la diferencia. El fútbol no es de merecimientos, es de concretar. Nosotros no lo hicimos y ellos sí. Tenemos que tomar más en serio los entrenamientos y especialmente la definición. No puede ser que no convirtamos. Es un llamado de atención para todos, incluso para nosotros los defensores".

"Estamos en Millonarios, sabemos dónde estamos y lo que representamos. Tenemos que aprender a jugar con esa presión. Fallamos en los cuadrangulares, especialmente en casa, y nos ha faltado más contundencia como locales. El equipo debe estar mucho más despierto y ser más autocrítico. Tenemos que sentir este dolor para poder salir adelante".



¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

Ahora, el cuadro 'embajador' deberá pasar la página y pensar en su compromiso que será frente a Llaneros el lunes 28 de julio a las 8:10 de la noche (hora de Colombia) en el estadio El Campín.