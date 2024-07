¡David Ospina regresó al fútbol colombiano!: el guardameta se volvió a vestir de verde

Este martes 30 de julio de 2024 es una fecha histórica e inolvidable paraDavid Ospina, pues, frente a un estadio totalmente vestido de verde y blanco, el guardameta paisa regresará al fútbol colombiano.

Desde aquel 18 de mayo de 2008, donde disputó su último encuentro como futbolista ‘verdolaga’, Ospina no ha vuelto a pisar tierras ‘cafeteras’, a excepción de sus encuentros con la Selección Colombia. No obstante, en el balompié de nuestro país el arquero de 35 años no ha vuelto a tener acción, hasta hoy.

Su regreso al fútbol colombiano implicó mucha ilusión por parte de los aficionados ‘verdolagas’, quienes contaban las horas para volver a ver al ‘rey David’ bajo los tres palos. Sin embargo, su debut estuvo un poco retrasado, debido a decisiones técnicas de Pablo Repetto, que se decidió primero por Harlem Castillo.

No obstante, ahora en este duelo contra La Equidad, correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay II-2024, David Ospina fue incluido dentro del onceno titular por parte del estratega uruguayo, que le da la confianza y oportunidad de que se luzca ante su hinchada, como la primera vez.

¿Cuándo fue el último partido de David Ospina con Atlético Nacional?

Según lo revela la data, el último encuentro oficial del guardameta paisa con los ‘verdolagas’, por Liga, fue el 18 de mayo de 2008, enfrentando al Atlético Huila.

Aquel compromiso terminó 1-0 a favor de los ‘opitas’, que se llevaron los tres puntos gracias a una anotación de Adrián Aranda, a los 90 minutos de juego.

David Ospina con Atlético Nacional. Colprensa

De esta manera, los paisas cerraron el Torneo Apertura de aquel año, sin clasificar a las finales, ya que los 22 puntos no fueron suficientes para ingresar al selecto grupo de los ocho. Para aquel certamen, Nacional culminó en la casilla número catorce.

Solo días después se conoció que el guardameta antioqueño emprendería vuelo hacia el Niza de Francia, misma razón por la que el 19 de julio de 2008, en la primera jornada del Torneo Clausura en el fútbol colombiano, Ospina no estuvo presente en la goleada 5-0 de Santa Fe sobre los ‘verdolagas’.