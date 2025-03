Dayro Moreno no solo va por Falcao García: "Le pelearé ese récord a Lionel Messi"

Dayro Moreno no para de sorprender. A sus 39 años, está cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano, ya que este sábado 22 de marzo, infló las redes en el 1-1 entre Pereira y Once Caldas, por la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2025, y llegó a los 351 goles, igualando a Falcao García. Además, se alejó de Víctor Hugo Aristizábal, que quedó con 346, y Carlos Bacca, quien acumula 342 tantos. Sin embargo, no es el único objetivo que tiene y así lo expresó en la rueda de prensa.

Después del 'clásico cafetero', al delantero le informaron un dato que lo dejó 'boquiabierto'. Uno de los periodistas, que se encontraba en la sala de prensa, afirmó que el atacante está en el top 10 de los máximos goleadores sudamericanos por liga. Allí, aparece en la cuarta posición, solo superado por Lionel Messi, que es el número uno, Luis Suárez y Fred. Pero eso no es todo, ya que el futbolista del 'blanco blanco' le gana a futbolistas de élite como Edinson Cavani, Sergio Agüero y más.

Por eso, Dayro Moreno no ocultó su alegría al conocer este reconocimiento y nueva página dorada que escribe en su larga trayectoria. "Siento orgullo y satisfacción. Todo esto es producto de 21 años de carrera futbolística y me lo he ganado con el trabajo y todo el sacrificio. Desde que llegó, como le digo, el cucho (Hernán Darío Herrera), le agradezco mucho porque, desde 2023, hablamos y he conseguido cosas relevantes con el profesor", afirmó de entrada respecto a esa clasificación.

Pero no fue lo único y reveló cuál es su verdadero objetivo y hasta se animó a enviarle un mensaje al astro argentino, que hace parte del Inter Miami. "Ahora, lo que quiero es levantar una copa, que es lo que se busca. Tengo satisfacción y estoy agradecido con Dios, mi familia y mis hijos, por las cosas que tengo. Quiero seguir para adelante y ojalá pelearle el primer lugar a Lionel Messi, que es un orgullo para mí", sentenció el delantero, quien acumula cuatro tantos en este semestre.