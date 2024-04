Definida la Fase III de la Copa BetPlay 2024: así quedaron los partidos

La Copa BetPlay no se detiene. Ya estamos en la fase III y cada vez falta menos para entrar a los octavos de final, donde se sumarán 12 equipos más. Por ahora, este domingo 28 de abril, la Dimayor realizó el sorteo de la fase III, en la que están Tigres, Jaguares, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Fortaleza, Envigado y Atlético Bucaramanga.

Así las cosas, cada uno de los equipos conoció su suerte. Allí, quedó Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga; Envigado vs. Real Cartagena; Tigres vs. Jaguares; Deportivo Pereira vs. Fortaleza. Cabe aclarar que los cuatro ganadores y que seguirán en carrera, alcanzarán los octavos de final, que se disputará el 31 de julio, la ida, y el 8 de agosto, la vuelta.

Partidos de la Fase III de la Copa BetPlay 2024



Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.

Envigado vs. Real Cartagena.

Tigres vs. Jaguares.

Deportivo Pereira vs. Fortaleza.

¿Qué equipos se unirán a los octavos de final de la Copa BetPlay 2024?

Los emparejamientos de la Fase IV (Octavos de final), serán definidos en un sorteo una vez finalizada la Fase III. Allí, a los cuatro clubes que avancen, se sumarán otros 12 que no jugaron ninguna fase previa, sino que se instalaron ahí. Ellos son los ocho conjuntos clasificados a torneos internacionales más los cuatro mejores de la reclasificación del año 2023.

Estamos hablando de Águilas Doradas, Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que fueron a Libertadores; Independiente Medellín, América de Cali, Alianza F.C. y Deportes Tolima, que clasificaron a Copa Sudamericana; en útlimo lugar están Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, La Equidad y Deportivo Cali. Así se completan los 16 equipos en 'octavos'.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Tolima, por Liga. Foto: Twitter de @cdtolima.

