Denuncian a varios árbitros del fútbol colombiano por falta de transparencia en certificados médicos

Una nueva controversia sacude al fútbol colombiano. Según investigaciones periodísticas del diario 'La Patria', 25 árbitros del balompié local habrían adulterado sus exámenes médicos obligatorios previos a la pretemporada.

En los sustentos de la investigación del tabloide anteriormente mencionado, indican que las revisiones físicas y visuales presentadas por estos 25 colegiados mostraban patrones idénticos, con firmas y resultados emitidos por el mismo médico. Entre los árbitros implicados hay jueces de regiones como Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Atlántico y Santander.

Sobre este caso que empaña nuestro fútbol habló Osvaldo Hernández, editor deportivo del diario 'La Patria'. El reconocido comunicador entregó más detalles de la investigación en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', este martes.

Publicidad

"Mientras tengamos la información, hay que publicarla. Hemos venido haciendo unos trabajos acá en el periódico con respecto al tema arbitral que cada día le nace, como decimos en nuestra tierra, una pata al cojo. Y es muy complejo, porque efectivamente hemos entregado una información, de que a mitad de año, mientras todos estábamos pensando en el campeonato del mundo, cuando los árbitros tenían que hacer la pretemporada en Bucaramanga, - ellos tienen que llegar con exámenes médicos y un formulario que exige la Federación Colombiana de Fútbol a la Comisión Arbitral - ; se detectó por quiénes controlan y hacen la admisión de los árbitros que llegan a la pretemporada, porque coincidían unos exámenes médicos, tanto los registros médicos de los árbitros, como los registros de las firmas del médico", dijo en primera instancia Hernández.

Balón de fútbol en acción de juego. Foto: AFP.

Publicidad

Aunque los jueces fueron apartados inicialmente, la Comisión Nacional Arbitral los volvió a habilitar mediante una validación rápida. No obstante, el Departamento Técnico decidió no asignarles partidos.



"Cuando se coincide con todo esto, lograron ubicar 25 árbitros, no los prohibieron, los inhabilitaron para ir a la pretemporada y esa es la historia que hemos venido contando, después de lo que hemos denunciado. Sí, coincidían (los exámenes médicos). Hay árbitros del Valle, del Atlántico, de Santander, Huila, Risaralda que coincidian con los mismos indicadores médicos, y la misma firma del médico. Esa es la información que nosotros tenemos sustentada y esa es la denuncia que estamos haciendo. Estamos hablando hace mucho rato de que el arbitraje colombiano debe tener autonomía y transparencia, y aquí, la Comisión Arbitral, en una pretemporada exprés, los habilita de nuevo para el torneo del fútbol colombiano, aquí es donde se pone más compleja la situación", añadió en 'Blog Deportivo'.

Por último, Osvaldo Hernández dijo: "Y eso sí es gravísimo, ni en la Comisión Arbitral ni en la Federación han dicho algo, en ninguna de las denuncias que hemos hecho. Creo que hay reunión en Bogotá. Todavía no está el reemplazo del Departamento Técnico de la Comisión Arbitral, en este caso, Sebastián Restrepo. Creo que las designaciones las está haciendo Fernando Avendaño, del fútbol sala aficionado; tiene un cómulo de trabajo grandísimo. La misma denuncia que hacemos hoy, hay unas incongruencias, unos detalles complejos en cuanto a las asignaciones que se están haciendo al momento".