Desmanes en Tunja en Boyacá Chicó vs Cúcuta; pelea de hinchas en tribunas detuvo el partido

El partido entre Boyacá Chicó y el Cúcuta Deportivo se detuvo desde el minuto 50 en el estadio La Independencia, de Tunja, por desmanes de hinchas de ambos equipos en las tribunas del escenario deportivo.

Desafortunadamente se presentaron inconvenientes entre seguidores, ante la presencia de fanáticos visitantes en el recinto en territorio boyacense, que hizo que el árbitro central Jhon Ospina llamara a los jugadores a alejarse de ese sector.

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Eso sí, hubo preocupación por parte de algunos futbolistas del Boyacá Chicó y miembros del cuerpo técnico, ya que algunos familiares o amigos se encontraban en esa tribuna occidental, donde se presentaron las trifulcas.

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. pic.twitter.com/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026

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"Los hinchas normales quedamos sorprendidos al ver la trifulca en las tribunas, acá nunca pasa nada. Vimos que aparecieron armas, machetes, se comenzaron a pegar y nos tocó salir corriendo", explicó un asistente al escenario deportivo en breve contacto con Gol Caracol.



En la transmisión del encuentro, mencionaron que no hubo invasión de cancha en ningún momento, pero sí ingresaron algunos hinchas, familiares y amigos de jugadores, para alejarse de los problemas en las tribunas.