“Dígale a Don Fuad Char que me traiga para el Junior de Barranquilla, estoy a disposición”

No ha terminado la temporada en el fútbol colombiano en este segundo semestre de la Liga BetPlay 2024-II, y desde ya el Junior de Barranquilla comienza a ser el centro de atención en cuanto a contrataciones, rumores de fichajes y más.

Por eso, los medios en territorio atlanticense captaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz a un delantero de nuestro país, que está militando en el balompié internacional y que no se puso con rodeos al hablar de un posible llamado del club ‘tiburón’.

Se trata de Pablo Sabbag, quien actualmente está jugando en Alianza Lima, de Perú, pero que termina contrato próximamente y eso lo dejaría con la opción de poder negociar con un nuevo equipo y tener un reto más en su carrera, regresando al fútbol colombiano.

Pablo Sabbag se ‘regala’ para el Junior de Barranquilla

Publicidad

En una corta declaración para ‘Camerino Deportes’, el delantero de 27 años expresó su deseo y disponibilidad para ser fichaje del equipo rojiblanco, actualmente dirigido por el director técnico venezolano, César Farías.

“Dígale a don Fuad Char a ver si me trae para acá (Junior de Barranquilla), ahí estoy, que me llame no más, estoy a disposición”, fueron las palabras de Pablo Sabbag, de quien se conoce termina contrato con Alianza Lima, de Perú, pero La Equidad aún tendría un pequeño porcentaje de su pase.

Publicidad

En el fútbol profesional colombiano, el delantero oriundo de Barranquilla ha vestido las camisetas de Orsomarso, Deportivo Cali y La Equidad.

Pablo Sabbag de La Equidad celebra su gol contra Patriotas Boyacá. Colprensa

En el exterior, Pablo Sabbag ha jugado en Tondela, de Portugal, Estudiantes de La Playa y Newell’s Old Boys, en Argentina, y en el presente hace parte de Alianza Lima, de Perú.

A eso se suma que decidió defender la camiseta de la selección de Siria, donde ya debutó y hasta tiene en sus registros un gol con la camiseta del combinado asiático contra Malasia.

👀Ojitos a Junior 🔊



❌Vence contrato en diciembre con @ClubALoficial



“Díganle a Fuad que me llame”: Pablo Sabbag. #CamerinoDeportes pic.twitter.com/5hwgGXroQF — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) November 12, 2024

¿Qué posibilidad tiene Pablo Sabbag de ser jugador del Junior de Barranquilla?

El delantero de 27 años termina contrato con Alianza Lima y para el 2025 podría darse su regreso al fútbol colombiano, donde ya ha sabido brillar en especial con la camiseta de La Equidad.

Publicidad

Eso sí, actualmente en el Junior de Barranquilla hay varios delanteros, y con la salida de algunos de ellos se podría abrir la posibilidad. Carlos Bacca, Marco Pérez y Steven 'Titi' Rodríguez son algunos de los jugadores en su posición en el presente semestre en el cuadro 'tiburón'.