Domingo de definiciones de la Liga Betplay II 2024: cinco ilusiones, para dos finalistas

Millonarios, Atlético Nacional, Once Caldas, Deportes Tolima y Junior lucharán este domingo por llegar a la final de la liga colombiana en la última jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay .

En el Grupo A, el único que depende de sí mismo es Millonarios, líder de la zona con 11 unidades, mientras que Atlético Nacional, con 10, está condicionado a lo que pase en el otro juego de su grupo.

El conjunto embajador, dirigido por Alberto Gamero, visitará al Deportivo Pasto para jugarse su boleto a la final, algo que no pudo alcanzar en la jornada anterior con el empate 1-1 ante Independiente Santa Fe. Una victoria lo pondrá automáticamente a 180 minutos del título.

Para ganarse el derecho a disputar después de año y medio una nueva final, Millonarios se aferra al portero Álvaro Montero, al defensa costarricense Juan Pablo Vargas, al mediocampista David Mackalister Silva y el delantero Leonardo Castro, además del gran referente del fútbol colombiano: Falcao, quien viene con una sobrecarga muscular por la que pidió el cambio durante el juego con Santa Fe.

En el partido definitivo en la ciudad de Pasto, el equipo azul no podrá contar con el defensa Sergio Mosquera por lesión, mientras que la escuadra Volcánica, que se estancó en seis puntos y no tiene opción de estar en la final, echará de menos, por sanción, a Daniel Moreno, el mejor artillero de la liga con 17 tantos.

Atlético Nacional, al mando mexicano Efraín Juárez, viene con viento en la camiseta tras derrotar 2-1 a Pasto y así mantener viva su ilusión, pese a que necesita que Millonarios resbale o empate para clasificar a la final, si consigue vencer a Santa Fe en Bogotá.

Se espera que sean titulares en Bogotá el portero David Ospina, el defensa William Tesillo, el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini y el delantero Alfredo Morelos.

Falcao García y Santiago Giordana celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

El equipo cardenal, del uruguayo Pablo Peirano, decepcionó en los cuadrangulares y llega a la última fecha con apenas un punto después de haber terminado líder de la fase regular.

Tres equipos por un cupo

En el Grupo B, Once Caldas dio el golpe la jornada anterior goleando 3-0 al América del uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva para eliminarlos y trepar al primer lugar de la zona con nueve puntos antes de verse la cara con Deportes Tolima, en un partido con pinta de final porque apenas los separan dos unidades.

El cuadro blanco de Manizales está al frente de una gran oportunidad porque después de 14 años tiene muy cerca la opción de volver a ser finalista.

Tiene licencia para soñar al contar con el delantero Dayro Moreno, máximo goleador histórico de la liga colombiana, que se reportó con doblete el miércoles.

Tolima viene de dos derrotas en línea que hipotecaron sus opciones después de haber estado al comando del grupo y de acariciar la final.

Pero perder 3-2 con el Junior del venezolano César Farías en el último minuto, con la anotación del defensa argentino Emmanuel Olivera, lo dejó estancado en siete puntos y dependiendo de otro resultado.

Así pues, la victoria en Barranquilla tiene al Tiburón, que cuenta con el veterano Carlos Bacca y el portero uruguayo Carlos Mele, vivo con el mismo puntaje del equipo de Ibagué, y con la obligación de vencer a América mientras espera que Once Caldas no se imponga en su juego.

Partidos de la sexta jornada de los cuadrangulares

Deportes Tolima vs Once Caldas | 6:30 p.m. | Win Sports

América vs Junior | 6:30 p.m. | Win Sports +

Deportivo Pasto vs Millonarios | 8:00 p.m. | Win Sports

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional | 8:00 p.m. | Win Sports +