Duván Vergara confesó el único equipo en el que no jugaría en el fútbol colombiano

Duván Vergara es una de las estrellas que tiene la Liga BetPaly 2024-II, en su regreso al fútbol colombiano para jugar nuevamente con el América de Cali. Por supuesto, muchos equipos quisieran tenerlo en sus filas y el propio futbolista señaló que solamente no escucharía la oferta de un club en el rentado de nuestro país.

Por eso, en una transmisión en su canal de ‘Kick’, el propio atacante nacido en Montería contó las razones para no ir a un elenco colombiano, por respeto a la actual institución en la que milita.

“El único equipo en el que no jugaría en Colombia es en el Deportivo Cali, lo respeto mucho y todo pero por el cariño que le tengo al América, lo que hemos conseguido y Dios quiera vamos a conseguir, es el rival de patio y no creo que iría ahí, el único equipo”, dijo de forma contundente Duván Vergara.

De hecho, sobre el cuadro ‘azucarero’ también confesó que es al equipo al que más le da felicidad marcarles, y de la misma manera se refirió al tema de descenso en el que están comprometidos los verdes del Valle del Cauca.

“Al equipo que mas disfruto hacerle gol es al Cali, a Nacional le hecho varios también, a Junior, a la mayoría de equipos de aquí les he marcado, pero los clásicos son especiales. No diré nada, ya hace parte del fútbol, no le hago fuerza que le vaya mal, es un buen rival”, añadió.

Duván Vergara con el América de Cali - Foto: América de Cali Oficial

¿Qué ofertas ha tenido Duván Vergara en el fútbol colombiano?

“Tuve par de conversaciones, hablemos con la verdad, mi presente está en el América, tuve conversaciones con el profesor Pablo Repetto, hablamos como dos semanas que era el técnico de Nacional y me decía que me quería tener en cuenta, porque estuvimos en Santos Laguna. Y Junior también tuvimos conversaciones, llegamos a hablar y todo pero no fui la prioridad en el momento, pero como dije siempre mi primera opción al volver era América, mi palabra vale más que todo, acá estoy pero si no hubiera buscado otras opciones, hice un esfuerzo y ahorita estamos contentos todos”, dijo el talentoso futbolista.

