Duván Vergara reveló la razón de su celebración contra Nacional: ¿qué hay detrás?

En la noche del 21 de julio,América de Cali perdió, en los últimos minutos, 1-2 contra Atlético Nacional, por la segunda fecha de la Liga BetPlay II 2024, dejando varias molestias a los seguidores del compromiso.

Y es que el conjunto deportivo si bien empezó ganando el partido, con gol de Duván Vergara, luego los dirigidos por Jorge 'Polilla' Da Silva no pudieron mantener el resultado y perdieron tres importantes puntos en el inicio del campeonato.

No obstante, uno de los hechos que se llevó la atención de los aficionados fue la manera como el nuevo jugador del América de Cali celebró su anotación contra los 'verdes', pues apenas marcó, luego hizo un gesto de lágrimas, enfureciendo los miles de hinchas del 'rey de copas'.

Ante esto, el exMonterrey se refirió al tema, en sus redes sociales y explicó el porqué de su llamativa celebración. "Si algo me caracteriza es ser buena persona y buen profesional. No no vengo a pedir disculpas, porque no he cometido ninguna falla, vengo a aclarar que esta celebración la hago por mis hijos. Felicitaciones por la victoria, Dios los bendiga”, sentenció el 'cafetero'.

👹💬 El mensaje de Duván Vergara en sus redes sociales tras su acostumbrada celebración.



"Si algo me caracteriza es ser buena persona y buen profesional. No no vengo a pedir disculpas, porque no he cometido ninguna falla, vengo a aclarar que esta celebración la hago por mis…

¿Qué dijo Duván Vergara, por el polémico penal en el duelo contra Nacional?

En medio de la rueda de prensa, tras la derrota contra el conjunto paisa, el jugador fue enfático en mostrar su malestar por no haber obtenido el resultado esperado. "No me gusta perder, me voy con bronca. No vi el penal y prefiero no decir nada, si digo algo no va a cambiar nada, el resultado ya está. Ya pasar el página y pensar en lo que se viene el jueves", fueron algunas de las declaraciones de Duván Vergara.

Con esto en el radar y dejando de lado lo que fue la derrota contra Atlético Nacional, ahora América de Cali se enfoca en lo que será su duelo contra Envigado, el jueves 25 de julio, a las 4:00 p.m. (hora de Colombia). Allí se espera que Duván Vergara esté desde el inicio del compromiso y ayude en la ofensiva de la 'mechita', tal y como lo hizo no solo frente a los 'verdes', sino también hace unos años, en su primer paso con los 'escarlatas'.

Finalmente, es válido mencionar que el equipo vallecaucano ya supo ganar en la Liga BetPlay II 2024, esto fue en la primera fecha del campeonato, cuando con goles de Rodrigo Holgado y Harold Rivera vencieron 2-1 a Águilas Doradas.