Presidente de Bucaramanga dio sorpresiva noticia: asombro en los hinchas 'leopardos'

¡Salida inesperada! Este lunes 22 de julio, se dio a conocer que el presidente el presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, presentó su carta de renuncia a la dirigencia del equipo 'leopardo'.

En el comunicado que presentó el ahora exdirectivo del equipo comandado comunicó su felicidad por haber hecho del conjunto de Santander. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra fiel afición, cuya pasión y apoyo incondicional han sido el motor que nos ha impulsado a alcanzar nuestras metas. Su aliento en cada partido, su presencia en las gradas y su amor por los colores del Atlético Bucaramanga son incomparables. Ustedes son, sin duda, el alma de este club”, dijo en uno de los apartados de la información revelada.

No obstante, confesó el porqué decidió tomar es decisión, luego que a inicios del 2024 Atlético Bucaramanga se coronara por primera vez campeón del fútbol colombiano. "Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, con la certeza de que he cumplido con el deber que me fue encomendado”, comentó Jaime Quintero.

En la última parte del texto, adelantó que siempre seguirá siendo una fanático más del equipo 'leoprado'. "Mi corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga. Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club, con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro. Estoy convencido de que el equipo continuará creciendo y logrando grandes cosas, y siempre contaré con ustedes como una familia a la que llevaré en mi corazón", concluyó.

Así las cosas, esta información ha tomado por sorpresa a más de uno y luego de lo acontecido en las últimas semanas en el Atlético Bucaramanga, pues a parte de ser el ganador de la estrella de la Liga BetPlay I 2024, se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores del 2025. Hecho que tiene con emoción a los hinchas del club, dado que ahora esperan hacerse un espacio no solo en el balompié colombiano, sino también en el fútbol internacional.

¿Qué se viene para el Bucaramanga?

Por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2024, el conjunto dirigido por Rafael Dudamel perdió 0-1 contra Millonarios, en el estadio El Campín. Así pues, ahora deberá medirse contra Jaguares, el domingo 28 e julio, a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en condición de local, en el estadio Américo José Montanini.