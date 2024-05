Edwin Cardona: “Es un sueño que cumplo de volver a Atlético Nacional, hay expectativa”

La noticia que los hinchas de Atlético Nacional esperaban ya es una realidad, luego de que este miércoles se confirmara el regreso de Edwin Cardona al equipo ‘verdolaga’ para el segundo semestre del 2024.

Y el propio jugador paisa dio sus primeras palabras a las cuentas oficiales del club, mostrándose emocionado por volver a vestirse de verde, ya que siempre ha dicho que es hincha del cuadro antioqueño.

“Agradecido con Dios, el presidente y las personas que hicieron el esfuerzo para volver a traerme al club que me vio nacer. Es un sueño que voy a cumplir que es volver y que mi hijo, mi familia me volverá a ver vestido de verde, en el equipo del que soy hincha y es un sentimiento muy grande. Con mucha expectativa de volver a ver la gente en el Atanasio estar con ellos y sentir todo esto que es la pasión verdolaga”, dijo de entrada Edwin Cardona.

El experimentado mediocampista afirmó que lo que más lo motivó en regresar a Nacional es su familia, en especial sus hijos.

“Muy feliz, cuando se dio el contacto, le conté a mi esposa que es la que mantiene conmigo, le quería dar una sorpresa a mis hijos. Mi hijo es hincha y cuando nos fuimos se fue muy pequeño y otra vez verlo con la camiseta y ver al papá poder jugar, para mí será algo muy grande. Será una gran responsabilidad con los hinchas y conmigo, me siento muy motivado para afrontarlo”, agregó.

Acá más declaraciones de Edwin Cardona, nuevo jugador de Nacional para la Liga BetPlay 2024-II:

*El club, diferente a como se fue

“Muchas cosas bonitas, acá viví grandes momentos pero solo teníamos la cancha sintética y un pequeño gimnasio, ahorita al ver todo lo que ha construido el club a uno lo deja muy alegre porque cada día va creciendo. Los que hemos pasado o hemos salido de la cantera, no vemos el día de regresar, cumplimos el sueño de ir afuera, pero uno está pendiente al club. Ese sentimiento es grande y ver todo lo que uno se encuentra va a ser muy grande para mí y ya uno está grande pero volví a ser como un niño, tengo muchas metas”.

*Su mensaje para la hinchada

“Al hincha es el apoyo que necesitamos siempre, lo digo como hincha también cuando estaba en otros lugares y ver el estadio el semestre pasado que los seguía, es doloroso, porque soy de las personas que soy apasionado y ver que uno se entrega por esta camiseta y el club, ellos son esa motivación que necesitamos en la cancha, pero con el apoyo de ellos será mucho mejor”.

*Ansioso y nervioso antes de firmar su vuelta a Nacional

“Ayer me acosté tarde con mi esposa, tuve unas noches largas también ella de estrés, yo también, ayer no pude dormir, fui con mi hijo a comprarle ropa para algo especial y los traíamos a todos, cuando se encontraron eso y la pancarta la familia se asombró mucho y al ver que la familia me volvería a ver de verde era emotivo para mí y son sentimientos encontrados, porque luego de tanto tiempo es algo especial”.