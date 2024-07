El nuevo refuerzo de Nacional que le 'tiró con todo' a la hinchada de Millonarios

En la noche del miércoles 24 de julio, Atlético Nacional le ganó 2-1 a Millonarios en condición de visitante, en el estadio El Campín y consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Liga BetPlay II-2024, siendo, parcialmente, el líder de la competencia.

Luego del triunfo de los 'verdolagas', Pablo Repetto, Jorman Campuzano y Dairon Asprilla atendieron la rueda de prensa; sin embargo, el exatacante del Portland Timbers y quien tuvo paso por Millonarios le tiró una puya a la hinchada 'embajadora'. "Estuve aquí seis meses, tanto los directivos como los jugadores me trataron muy bien. La hinchada se basó más en ofender, antes de futbolistas somos personas y creo que eso fue lo que hizo que no me sintiera cómodo", comentó el 'cafetero'.

Y es que después del gol de Edwin Cardona, desde el punto penalti, hubo alteraciones en algunas gradas del 'coloso de la 57', tras la celebración de Alfredo Morelos. De igual manera, en el banquillo de Millonarios hubo tanta inconformidad por el acto del 'búfalo', que algunos le recriminaron al juez central, Nicolás Gallo, y así no dudó en sacarle tarjeta roja al delantero Leonardo Castro y a Orlando Rojas, asistente de Alberto Gamero.

Acción de juego entre Millonarios vs. Nacional. Foto: Colprensa.

Dairon Asprilla y su paso por Millonarios...

Si bien el jugador 'cafetero' llegó a Millonarios, a mediados de junio del 2016, a inicios del 2017 decidió rescindir de su contrato con el equipo bogotano y buscar un nuevo reto deportivo. Luego, regresaría a Portland Timbers, donde ya había estado años atrás.

Su alegría por llegar a Nacional...

A pesar de todo, Dairon Asprilla se sinceró y mostró su emoción por ahora estar en el conjunto 'verdolaga'. "Ahora, llegar a Nacional, como lo he manifestado muchas veces, es el equipo de mis amores. Estoy feliz, contento, con una familia. Creo que se ha conformado un grupo increíble y vamos a trabajar día a día por la meta que tenemos", sentenció el atacante.

Hay que recordar que el chocoano ya ha sido titular en los tres compromisos (Alianza, América y Millonarios) que ha disputado Nacional, en el rentado local. Sin embargo, no ha logrado aún marcar a favor de los 'verdolagas'.

El siguiente reto del conjunto 'verde' será el próximo sábado 27 de julio, a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), cuando enfrente a Once Caldas en condición de visitante. Allí, los dirigidos por Pablo Repetto esperan seguir 'dulces' con gol y defender el primer puesto en la tabla de posiciones.