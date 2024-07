Exjugador de Lazio "sueña" con el fichaje de James Rodríguez: "Daría un salto de calidad"

Pasan los días y James Rodríguez sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional; todo, tras su gran Copa América con la Selección Colombia, que nuevamente puso su nombre en las mesas de varios de los equipos más importantes del mundo, especialmente de Europa.

Y uno de ellos es la Lazio, club italiano que ha mostrado interés por ficharlo en esta ventana de transferencias.No obstante, frente a la indecisión del equipo romano, un exfutbolista de las ‘águilas’ dio su punto de vista sobre una posible llegada del cucuteño, afirmando que serviría para darle un “salto de calidad a la escuadra”.

“Creo que James Rodríguez, en la última Copa América, demostró a todos que todavía está bien. Hablamos de un futbolista que tiene una gran calidad y puede marcar la diferencia. No sé si es una sugerencia o no, pero estamos hablando de un futbolista de nivel internacional que podría ayudar a la Lazio a dar el salto de calidad. Se han ido jugadores importantes, pero hay que seguir adelante. No veremos hasta dentro de mucho si será una Lazio con poca calidad, pero se notará de inmediato”, afirmó de entrada Cristian Ledesma en entrevista con ‘tag24.it’.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia.

Sumado a eso, el exjugador argentino le delegó toda la responsabilidad al entrenador del cuadro romano para esta temporada y todo lo que tenga que ver en cuento a la planificación de la nómina y proyecto deportivo: “Necesitamos ver qué impacto tendrán los jugadores que han sido comprados y qué calidad aportarán. Esta es también una tarea de Baroni, que tendrá que evaluar las características de los jugadores que tiene disponibles y ponerlos en el campo de la mejor manera posible".

James Rodríguez, un ‘imposible’ para Lazio

A pesar de su deseo por poder ver al ‘10’ con la camisa de la Lazio, Cristian Ledesma también fue consciente de que es una operación difícil y de amplia complejidad, teniendo en cuenta el mercado del colombiano hoy por hoy.

“James Rodríguez, aunque sea un sueño, es el que tiene más experiencia y talento. Sin duda Laurientè tiene grandes cualidades, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también a nivel físico. En lo que respecta a Simeone, es alguien que siempre se condena en el alma y realmente puede dar mucho también en términos de corazón, empuje y ganas de hacer. Lo mismo podría decirse de Dia. No es fácil tomar una decisión, pero hoy creo que Laurientè y Simeone serían más funcionales que el delantero centro salernitana", analizó el presente del equipo Ledesma, enfatizando en el posible fichaje del cucuteño.