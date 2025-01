El PF que llegó al fútbol colombiano con la bendición de Héctor Búrguez y de un gran maestro

Desde Uruguay han llegado muchísimos jugadores, entrenadores y preparadores físicos al fútbol colombiano. Algunos de ellos han dejado gratos recuerdos. Y precisamente en 2024, Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, viajó a Montevideo para buscar aires renovadores en el club, especialmente en la parte de la preparación física.

Precisamente tras contactos con conocedores del balompié, Pimentel se encontró con Mauro Puig, de 43 años, licenciado de educación física, con un posgrado en neurociencia y con experiencia en clubes como Cerro, Bellavista y Racing.

Sin embargo, las 'bendiciones' que le dieron el experimentado PF Esteban Gesto, quien trabajó con

Santa Fe,

Millonarios,

América, Tolima,

Nacional

y Junior, y de Héctor Búrguez, exarquero de los 'embajadores', Huila y Bucaramanga, terminaron de convencer al dirigente bogotano.

Así, el 'profe' Puig arribó al equipo de la ciudad de Tunja y poco a poco va implementando su plan de trabajo, ahora desde los primeros días de enero alista a los jugadores 'ajedrezados' para el campeonato nacional.

"A Colombia vengo gracias a dos personas.

Primero por Héctor Búrguez, un gran amigo, pude trabajar con él en Cerro, sé de la carrera que hizo acá y tenía contacto con Eduardo Pimetel, quien fue buscando esas características del Río de La Plata. Y también por el 'profe' Esteban Gesto, que hizo una gran carrera y termina recomendándome al Chicó, algo que me llenó de orgullo y ahora hay que dar la talla", explicó el uruguayo.

Hay que recordar que en el caso de Búrguez dejó una imagen positiva entre los hinchas de Millonarios y el otrora guardameta se adaptó a la perfección en Bogotá.

"Héctor me dijo que me iba a encantar Colombia, que este era un país hermoso y cuando le mandaba fotos de Bogotá, pues más me hablaba. Él la siente como su casa y vive siempre pendiente de este fútbol e incluso bien podría estar trabajando acá", agregó el oriundo de Santa Lucía Canelones.

Para Puig ha resultado un reto preparar a los futbolistas de los 'ajedrezados' para la competencia en ciudades con diferente altura, con temperaturas altas y templadas.

"Uno se ha ido adaptando al fútbol colombiano. Estar acá me tiene contento y representa desafíos, novedades. Acá vivimos todas las estaciones (climáticas) en un mismo torneo. En nuestro país eso no se tiene. Así ese aspecto nos ha hecho profundizar y aprender mucho. Tenemos en el país muchos microclimas, se nota lo que es ser local y visitante".

Boyacá Chicó listo para el debut en la Liga I 2025

Este viernes 24 de enero de 2025, el campeonato iniciará con el partido en el estadio La Independencia de Tunja entre Boyacá Chicó y Bucaramanga.

Al respecto, el profesional extranjero apuntó que "Chicó viene trabajando duro, lo principal fue tener a todo el platel para que hiciera la pretemporada desde un inicio. Se quiere que sea un equipo sólido, muy fuertes de local y jugar en la altura nos puede favorecer. Acá se dio mucha renovación y esperamos comenzar con pie derecho".