"En la Costa tienen poco interés en el fútbol femenino, desperdician el talento"

Total revuelo y polémica generaron las declaraciones por parte del dueño de Unión Magdalena, Eduardo Dávila Armenta, en contra del fútbol femenino. Sus palabras lo pusieron en el 'ojo del huracán', hasta en la prensa internacional replicaron sus afirmaciones, ya que sostuvo que el fútbol "no es un deporte" para las mujeres,que deberían dedicarse a jugar otras disciplinas como el tenis, el voleibol o hasta el dominó.

Pero no todo quedó ahí, debido a que Dávila Armenta sostuvo que mientras él presida en el 'ciclón bananero' el club no tendrá equipo femenino.

A raíz de toda esta controversia, en Gol Caracol dialogamos con Carolina Pineda, una de las futbolistas importantes en nuestro país, con paso por la Selección Colombia y formadora de los nuevos talentos en el balompié femenino.

Deportivo Cali, campeonas de la Liga femenina 2024, al vencer a Santa Fe en El Campín. Foto: Colprensa

¿Qué opinión tiene de las declaraciones del dueño del Unión Magdalena, que dijo que el fútbol "no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó"?

"Eso demuestra al fin y al cabo lo que nosotros somos como sociedad que todavía hay personas de ese tipo de pensamientos pero, es una radiografía de lo que lamentablemente pasa en todo lo que tiene que ver en la costa de nuestro país, porque lo digo, porque desde el fútbol base, en las selecciones departamentales, tanto talento que hay en esas regiones, en todas esas ligas de las regiones del país hablando del fútbol base, participan, yo creo que es una problemática que tienen ellos como región, es una problemática que tenemos todos como país, pero sobre todo esa región, porque se ve reflejada hasta en el fútbol base, el poco interés que tienen los directivos de todas las ligas de esa región del país, como porque las niñas tengan la oportunidad de jugar al fútbol".

¿Qué decirle al dueño del Unión Magdalena, Eduardo Dávila Armenta?

"No pues, que también lo entiendo, porque para tener un equipo femenino en Colombia sino es por intencionalidad, sino es por reglamento; pues tocaría clasificar a los campeonatos internacionales, estar allá arriba, y obviamente para las proyecciones que ellos tienen como club, tienen otros interés deportivos, es lo único que les podría decir".

¿Parece increíble oír esas declaraciones cuando el fútbol femenino tiene tantos logros para Colombia?

"increíble en este mundo no hay nada, lo increíble es que somos distintos. Se supondría que deberíamos respetar la diversidad, las diferencias y crecer en esto. Increíble no, en este mundo no hay nada, que lo ponga a uno triste todavía, que pesa en el mundo sí, pero increíble no hay nada".