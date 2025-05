"Luis Díaz cada vez sorprende más, mejoró bastante el cabeceo; es callado y habla en la cancha"

No es casualidad que la ‘calidad’ deLuis Díaz se haya desarrollado y trascendido en el Liverpool . Desde sus primeros pasos en el fútbol colombiano, el guajiro demostró un talento excepcional con el balón.

Así lo confirmó Sebastián Herrera, compañero de ‘Lucho’ en Barranquilla FC y Junior , quien reveló que su capacidad para deslumbrar en la cancha era tan impresionante como su personalidad dentro y fuera de ella.

El ahora jugador de Sacramento del fútbol de Estados Unidos, habló abiertamente con Gol Caracol y reveló detalles sobre los inicios de 'Lucho' como futbolista profesional. Según su relato, el guajiro se distinguía por ser "reservado y extremadamente humilde".

¿En qué posición inició jugando Luis Díaz en el Barranquilla FC?

"Él era uno de los extremos y yo era el '9', por su gran rendimiento comenzó a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia Sub-20 y luego, tras hacer un gran semestre los dos (En Barranquilla FC), nos promovieron al mismo tiempo al equipo profesional de Junior".

¿Cómo era 'Lucho' en el día a día?

"Es bonito poder recordar esos momentos con él, siempre fue ese tipo de jugador tranquilo, callado y muy humilde, su manera de expresarse era en la cancha, siempre tuvo esa habilidad y esa magia, es bonito tener esas anécdotas con 'Lucho' porque tuvimos una gran relación, nos molestábamos bastante, compartíamos habitación y éramos buenos amigos. En Junior nos hacíamos juntos en los entrenamientos y en el bus, eso fortaleció la amistad aún más."

Luis Díaz y Sebastián Herrera en Junior X @JuniorClubSA

¿Qué diferencias has notado en el estilo de juego de Luis Díaz desde sus inicios hasta la actualidad?

"La magia y resistencia siempre la tuvo, lo que me ha sorprendido es como mejoro el cabeceo, últimamente ha hecho muchos goles de cabeza, es una de las virtudes que ha adoptado y ha trabajado en los últimos años, su toma de decisiones también ha mejorado mucho, se nota que en la Premier League y en la selección lo han ayudado a perfeccionar esas decisiones, 'Lucho' ha tenido un cambio extraordinario, cada vez me sorprende más y me emociona verlo jugar así, es un jugador que siempre va a hacer daño y le da dolores de cabeza a todos los defensas por su explosividad."

Tras su paso por el fútbol colombiano, Sebastián Herrera ahora milita en el Sacramento de Estados Unidos, donde es una de las fichas claves de su equipo, y completa su tercer año en este país.

¿Qué impacto ha tenido Lionel Messi en su llegada a Estados Unidos?

"Messi por su reconocimiento y grandeza, ha impulsado muchísimo al fútbol en Estados Unidos, cada vez los niños se apasionan más por este deporte y no tanto por el béisbol o el fútbol americano, como era antes. El propósito de él era darle más estatus a esta liga y lo ha hecho, el furor desde que llegó él es impresionante", concluyó.