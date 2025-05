Junior vs. América y Medellín vs. Nacional, acaparan las miradas en fecha 17 de Liga BetPlay

El América de Cali , motivado por las victorias conseguidas en sus dos partidos más recientes, defenderá este sábado el primer lugar de la Liga BetPlay I-2025 cuando visite al Junior de Barranquilla , que es uno de los dos equipos que apunta a tomar el liderato a los 'diablos rojos', en la jornada 17 del Torneo Apertura.

El otro equipo que apunta a liderar el torneo es el Atlético Nacional, que jugará el domingo el clásico antioqueño contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El América, que venció 0-1 el jueves al Águilas Doradas, es primero con 32 puntos, seguido de Atlético Nacional con 31.

Millonarios, que no juega este fin de semana porque el partido de esta jornada lo disputó hace mes y medio y se lo ganó 2-0 al Independiente Santa Fe, es tercero con 30 unidades, la misma cantidad que tiene el Junior que ocupa el cuarto lugar.

Buen momento

El América logró romper una racha de seis partidos sin ganar en todos los torneos el fin de semana pasadocuando derrotó 2-0 al Deportivo Cali, su máximo rival, y alargó su recuperación con la victoria ante Águilas de esta semana.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Cali, por Liga. Foto: Colprensa.

Esos resultados le permitieron retomar el primer lugar que ya había ocupado en el torneo y ahora buscará permanecer en el liderato ante el Junior.

Para lograrlo, el entrenador uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva contará con casi toda su nómina, aunque sigue siendo duda el habilidoso extremo Duván Vergara, quien volvió a entrenar esta semana tras superar una faringoamigdalitis por la que estuvo hospitalizado varios días, y el centrocampista Éder Álvarez Balanta, que salió lesionado ante Águilas.

Sin embargo, el estratega charrúa cuenta con el resto de su nómina, que incluye al portero Jorge Soto, al veterano central Daniel Bocanegra, al centrocampista Rafael Carrascal, al extremo Cristian Barrios, al creativo Juan Fernando Quintero y al goleador argentino Rodrigo Holgado.

Al frente estará el Junior, que cayó 1-0 el fin de semana anterior contra el Deportivo Pereira y rompió así una racha de nueve partidos sin perder en la liga colombiana, de los cuales había ganado seis y empatado tres.

Los dirigidos por el venezolano César Farías cuentan con prácticamente toda su nómina para este partido, es decir que ante el América es posible que jueguen veteranos como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará o Didier Moreno, a quienes se sumarían los paraguayos Guillermo Paiva y Javier Báez y el portero uruguayo Santiago Mele, la gran estrella del equipo.

En búsqueda del liderato

Atlético Nacional empezó a recuperar su mejor nivel, tras un bache que lo tiene penando en la Copa Libertadores, y espera ratificarlo este domingo en el clásico ante el DIM.

Los dirigidos por el argentino Javier Gandolfi golearon 3-0 al Deportivo Pasto esta semana en un partido que tuvo como principal figura al creativo Edwin Cardona.

Sin embargo, para el partido del domingo es duda el extremo Marino Hinestroza, que ya volvió a entrenar tras recuperarse de una contusión en el talón izquierdo que lo sacó de las canchas un par de semanas.

En cuanto al resto del equipo, Gandolfi cuenta con sus grandes figuras, como lo son el veterano portero David Ospina, el lateral uruguayo Camilo Cándido, el centrocampista Jorman Campuzano y el goleador Alfredo Morelos.

Atlético Nacional - Independiente Medellín Colprensa

Partidos de la jornada 17

2 de mayo

La Equidad vs. Alianza FC (7:00 p.m.)

3 de mayo

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima (6:10 p.m.)

Junior vs. América (8:20 p.m.)

4 de mayo

Deportivo Pasto vs. Fortaleza (2:00 p.m.)

Medellín vs. Atlético Nacional (4:10 p.m.)

Unión Magdalena vs. Once Caldas (6:20 p.m.)

Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira (8:30 p.m.)

5 de mayo

Boyacá Chicó vs. Envigado (8:00 p.m.)