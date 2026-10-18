"En Nacional tuve a Juan Carlos Osorio, un genio, acá en Colombia hubo un antes y un después de él"

Francisco Nájera vivió su momento más importante como futbolista profesional en Atlético Nacional, en el que ganó entre 2012 y 2017 títulos de Liga, Copa y Superliga del fútbol colombiano y aparte de eso, también se coronó en la Copa Libertadores y en la Recopa Sudamericana. Por eso, el bogotano calificó ese tiempo como "extraordinario e inolvidable", en una amena charla en el Anecdotario de Gol Caracol.

Ese fue uno de los episodios que el antiguo defensa central bogotano más recordó de su extensa carrera, compartiendo con grandes compañeros en el camerino y con entrenadores que dejaron huella en él.

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"Fui muy feliz en Nacional, porque fue un lugar en donde estaba alineado con lo que era yo, por lo competitivo, por lo correcto, porque todo funcionaba similar a mi forma de pensar. Y ya cuando llegué me di cuenta que era obligatorio ganar, el que no gano nada, no pasó por Nacional", expresó Nájera inicialmente cuando se puso el tema de los 'verdolagas' sobre la mesa.

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Justo para el hombre surgido en las divisiones menores de Santa Fe esa exigencia de ser campeón se cumplió a cabalidad en el verde de Antioquia, dando un número relevante de vueltas olímpicas y brindando alegrías a los hinchas del club.



"Tuve la suerte de estar en un equipo que ganó mucho, se logró ganar y ganar. En los profesional y en lo familiar fui muy feliz, fueron muchas cosas que pasamos y que aún nos permiten estar en la historia de Nacional", agregó Nájera con visible satisfacción.

¿Cómo le fue con Juan Carlos Osorio como entrenador?

"En Nacional mi maestro fue Juan Carlos Osorio, en parte por él es que yo soy entrenador. La manera en la que ve el fútbol es diferente, en ese tiempo usaba ayudas de tecnología, nos daba una cantidad de información impresionante a los jugadores, en ese tiempo no todo el mundo lo hacía y por eso fue innovador. Era difícil de contrarrestar a nuestro equipo, la manera en la que Juan nos compartía todo, hacía que uno quisiera saber y entender más".

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¿Osorio es un genio, se le debería escuchar más en el fútbol colombiano?

"Sí, es un genio. Hace falta escucharlo más, él tiene una manera de ser, la pasión con la que dice las cosas, no todo el mundo lo entiende. Lo que él desarrollo en Nacional fue importante, en una época era muy complicado ganarnos, eso hizo que los otros entrenadores acá se prepararan más. Es duro decirlo, de pronto arrogante, pero hay un antes y un después de Juan Carlos Osorio en el fútbol colombiano".

¿Cómo entender esas rotaciones de Osorio en el camerino, con tantos jugadores de experiencia?

"Entenderlo no era fácil, pero tenía lógica, siempre pensando en el equipo. Era una forma de hacer participes a todos los jugadores en el equipo, en el proceso, hacerles sentir a todos que habían ganado y que habían aportado. Uno como jugador si no juega, no lo siente igual cuando se es campeón. Estar en cancha, cambia totalmente la experiencia. Juan buscaba y elevaba el nivel de la plantilla, un nivel de entendimiento mayor, uno tenía que asumirlo así. Fue parte de la dinámica".

Francisco Nájera, en su etapa como jugador de Atlético Nacional. Colprensa.

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¿Y después, llegó otro técnico de categoría como Reinaldo Rueda?

"Rueda es otro maestro de vida, yo lo tuve desde los 18 años en proceso de Selección Colombia juvenil y después me llevó a la de mayores también. Después, nos encontramos en Nacional, vivimos la experiencia maravillosa de la Copa Libertadores. Entonces con 'Rey' aprendí mucho, de esa nueva experiencia, la sabiduría que siempre expresaba y transmitía. Uno con él siempre aprendía algo".

Vea acá la entrevista completa de Francisco Nájera en el Anecdotario de Gol Caracol