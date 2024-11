“En Real Cartagena están ardidos porque metieron dinero y no funcionó; no ganaron nada"

El confuso tema de los ascensos en el fútbol colombiano para el 2025 continúa, con polémicas, comunicados, rifirrafes, y ahora también duras declaraciones en especial contra el Real Cartagena , el club que mencionaba que tenían asegurado el repechaje para luchar por un cupo a la Liga BetPlay del próximo año.

Esta vez, y luego de conocerse en las últimas horas la aclaración de la Dimayor sobre los diferentes escenarios para los tres equipos que siguen con la esperanza de subir a la máxima división del fútbol profesional de nuestro país, el que habló fuertemente fue el máximo accionista del Unión Magdalena.

Eduardo Dávila le dio una entrevista a ‘El Heraldo’ y allí no se guardó nada para criticar en especial al Real Cartagena, señalando de asumir un lugar que no se habían “ganado” en la cancha, y apuntó de paso contra sus dirigentes.

“Gracias a Dios, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y miraron el tema como era y aplicaron la norma que estaba. Que era la norma que tenía que aplicar, de donde se daba la gran final. Esos tipos del Cartagena se estaban aprovechando de una interpretación que habían aprobado y eso desviaba pues la objetividad de lo que es la norma esta de los ascensos”, comenzó diciendo con el citado medio.

Desde Unión Magdalena critican al Real Cartagena

Pero luego llegaron las explosivas declaraciones del máximo accionista del conjunto ‘ciclón bananero’, apuntando a las directivas del cuadro heroico y enfatizando en que por la inversión de dinero que hicieron, no querían fracasar de esa manera.

Real Cartagena recibe este lunes a Llaneros en el Torneo Beplay II-2024. @RealCartagena

“Yo no tengo ni idea. La verdad, no sé. Ese Dumek da es risa, pero bueno. Nosotros vamos a salir a jugar nuestros partidos y a ganarlos, como siempre, no tengo duda. Los partidos se juegan y se acabó. El problema que hubo fue provocado precisamente por Cartagena porque están aspirando a algo que no se ganaron, pero no se ganaron nada y se acabó. Y ahora están ardidos porque esos tipos le metieron mucho dinero al equipo y el equipo no funcionó. Ahora quieren hacerlo a base de estar torciendo las normas”, respondió Eduardo Dávila.

Cabe recordar que la final del Torneo BetPlay 2024-II será entre Unión Magdalena vs Llaneros, quienes terminaron en el primer lugar de sus respectivos grupos en los cuadrangulares finales. La serie comenzará en Santa Marta y se cerrará en Villavicencio.

Lo cierto es que con este panorama, el Real Cartagena estará atento y a la expectativa de lo que pase en la final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano, para saber si podrá jugar repechaje o si está 'condenado' a seguir luchando por el ascenso.