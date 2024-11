"En Santa Fe, empezamos en -10 y, ahora, estamos bien, con rebeldía e ilusión de título"

Independiente Santa Fe vive un buen presente. Después de haber sido subcampeón en el primer semestre, marcha de líder en la Liga BetPlay II-2024 , ya pensando en los cuadrangulares y con la ilusión de hacerse con el 'punto invisible', a falta de una sola fecha. Por eso, todo es alegría, pero no se conforman con ello.

Pablo Peirano, entrenador del 'león', habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , y no solo analizó lo ocurrido contra América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, donde empataron 0-0, sino que, de paso, exaltó la labor de Hugo Rodallega. Para finalizar, hizo un balance de lo que ha sido su paso por el cuadro 'cardenal'.

¿Qué análisis hace del partido contra América de Cali?

"Fue un partido emotivo, entre dos equipos tradicionales y con el objetivo de quedarnos con el punto invisible. No hubo muchas opciones de gol, pero sí intenso. La expulsión generó cambios de la estrategia en ambos clubes, de mucho estudio. Además, traemos juegos seguidos. No se podía pestañar".

¿Qué decir de Hugo Rodallega, como líder y referente?

"Hugo Rodallega tuvo una opción clara y una jugada tremenda. Él nos aporta muchísimo, más allá de que no pudo convertir por un tiempo. Asiste a los jugadores, atrae a los rivales, es un hombre clave, más allá de que sabemos que los delanteros se alimentan de goles y está en un buen momento".

¿Cómo quiso aprovechar la expulsión en América?

"Se adelantaron los volantes para que se pudieran juntar con los atacantes, después con hombres ofensivos, en fin. Ahora, América se cerró bien y uno no se puede descuidar atrás, porque ellos sí que saben contragolpear, con velocidad, y te sacan del partido. Había que buscar, pero con recaudos".

Pablo Peirano, director técnico de Independiente Santa Fe, en un partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Los amonestados fueron a propósito?

"Las amarillas de Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo fueron pensadas porque son futbolistas importantes. Si el desarrollo del encuentro, lo dejaba, se iba a hacer porque siempre aportan, desde el inicio hasta el final. Quisimos limpiar ese tema para la parte final del certamen".

¿Se imaginó estar donde está y con este gran equipo?

"Comenzamos desde -10, porque el club no estaba en el lugar donde tenía que estar y, con el cuerpo técnico, anhelamos siempre estar arriba. Construimos mucho y los números son buenos, ya se llegó a una final, estamos en la pelea, siendo líderes, con más ilusión y rebeldía en busca del título".

¿Cuál es opinión del equipo, en líneas generales?

"Más allá de no ser campeones, el equipo siguió, lo dio todo, no se bajó, sueña en grande. Pegó duro, pero nos hizo fuertes, con un buen puntaje y las cosas salen bien. Eso sí, no nos conformamos y queremos el objetivo de ser campeones en esta liga y conseguir todo lo que esperamos y nos planteamos".