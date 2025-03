"Estoy convencido que si Messi hubiera nacido en Colombia, no hubiera jugado por chiquito"

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, este lunes analizaron el estilo de juego que se viene observando en los estadios de nuestro país en la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano. Así Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol; Carlos de la Pava y Javier Castell conversaron con el profesor Hugo Gallego, quien dejó conceptos abiertos y crudos en muchos de sus conceptos.

"No hay grandes entrenadores, no hay grandes jugadores, parece que lo único grande son las hinchadas", comenzó indicando el exfutbolista y entrenador cuando le pusieron sobre la mesa el tema relacionado con el partido de Nacional frente a América , que fue el clásico de la fecha 8 del campeonato.

"No hay grandes partidos, ni tácticas y estrategias, no es un fútbol bueno. No es agradable el fútbol, ni donde la gente goza. En las tomas de televisión yo veo al entrenador como en una cámara de gas, a los jugadores sufriendo, a los hinchas comiéndose las uñas. ¿Quién va a disfrutar del juego? Acá se corre, se suda, pero nadie goza", agregó Gallego ampliando su concepto inicial.

El antioqueño siguió con sus palabras y añadió que "en el fútbol de hoy no hay grandes maestros, que son los que forman grandes jugadores. Los cracks en Argentina, en Brasil salen a los 18 años. Un crack sale acá a los 25 años, después de 200 partidos en la profesional, aprenden a jugar jugando. Desde que los técnicos miran solamente el tamaño del cuerpo y no el tamaño del cerebro, es difícil. No hay jugadores como Willington Ortiz, como Carlos Valderrama o Alejandro Brand. El talento, la habilidad y la inteligenvia son despreciados. Ese es un fútbol con poco futuro".

Carlos 'Pibe' Valderrama, mítico '10' de la Selección Colombia. RODRIGO ARANGUA/AFP

Gallego siguió con sus palabras directas y hasta lanzó una aseveración trayendo a colación a grandes estrellas del fútbol mundial. "Estoy casi que convencido que Messi hubiera nacido en Colombia, no hubiera jugado por chiquito. Tampoco Maradona habría jugado acá. Los entrenadores juveniles, porque los he escuchado, dicen que un jugador es muy pequeñito, pero no miran el gran talento, mira es la corta estatura. Pero es que el fútbo no es el balomcesto; vea que el más grande jugador fue Michael Jordan y no fue el más alto, fue más bien el más talentoso. Acá el talento es despreciado acá".