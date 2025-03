Los polémicos penaltis en Junior 2-1 Millonarios: “Ninguno de los dos fue”, dijo un experto

Millonarios cayó 2-1 a manos de Junior en la noche de domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se dieron dos penaltis polémicos que generaron debate y opiniones divididas entre hinchas, prensa y los mismos técnicos de ambos equipos.

Por eso, este lunes en ‘Jugada Maestra’ de ‘Ditu’ , hablaron con el exárbitro colombiano Wilmer Barahona, quien dio su punto de vista de ambas acciones y no dudó en señalar al juez central del compromiso, Nolberto Ararat.

“Hay que decir algo de la jugada contra Leo Castro, realmente no lo empujan, el jugador de Millonarios dio como 5 vueltas, para mí el empujón es sutil, no es que ocasionó la caída de Leonardo Castro”, comenzó analizando sobre la falta contra el delantero de los azules, que luego el propio ‘Chacho’ convirtió en gol desde los doce pasos.

Pero además, Wilmer Barahona se refirió al penalti de Félix Charrupí sobre Teófilo Gutiérrez en los minutos finales del duelo, que luego sería el tanto del triunfo al 89’, tras la ejecución de Steven ‘Titi’ Rodríguez.

“Ninguno de los dos fue penalti, la verdad es que fue muy mal arbitraje de Nolberto Ararat. Del VAR uno no sabe qué pensar, lo ideal es que sean públicos los audios, a ver qué información le dio el VAR al árbitro central”, agregó diciendo el exárbitro FIFA por dos años y con 15 años como profesional en el fútbol colombiano.

La queja de David González por el penalti que le pitaron a Junior

"Terminamos perdiendo, sea como haya sido, por un penalti que he visto cuatro veces y no lo veo por ningún lado. Me hace recordar mucho a un penalti que le pitaron también a este equipo contra Bucaramanga, donde lo vi siete veces y no vi penalti", afirmó el técnico de Millonarios visiblemente molesto, quien además contó que se había cruzado con el árbitro en el aeropuerto y le había dicho que este encuentro "era un chicharrón".

Acción de juego entre Junior de Barranquilla y Millonarios, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez Colprensa

Y sobre este tema el propio Teófilo Gutiérrez, quien fue a rueda de prensa, aseguró que "en el penal me toca, y ahí en el área es penalti, gracias a Dios el 'Titi' lo cobró muy bien".

Por su parte, César Farías no quiso entrar en polémicas, pero sí señaló que "yo también ahorita me pondría poner acá ácido y decir que no fue penalti, pero no es la intención porque es meritoria la victoria de Junior".