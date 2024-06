Falcao García y la posibilidad de jugar en Millonarios: todo lo que movería el ‘Tigre’

La presencia de Falcao García en Bogotá en asuntos comerciales y personales, más sus declaraciones dejando ‘abierta la puerta’ para una contratación por Millonarios,es lo que más ha sonado en las últimas horas entre hinchas y el periodismo.

Por eso, frente a esta posibilidad Javier Hernández Bonnet contó unos detalles inéditos sobre lo que envuelve un posible fichaje del ‘Tigre’ por el equipo embajador, y aunque parezca complicado, hay una posibilidad.

“Sé que mucha gente está pesimista, me voy a permitir violar de cierta manera una confidencialidad que prometí guardar de comienzo del año. Voy a citar un personaje que estaba en la mesa, el vicepresidente de Radio de Caracol Television, Carlos Gallego, con quien tuvimos una conversación junto a un exjugador de muchos quilates y un empresario que llegó a la conversación, pero no era futbolero, más bien un hombre vinculado con mercadeo y publicidad, por eso no puedo revelar los nombres de esas dos personas. Traía un proyecto, porque no depende del billete de Gustavo Serpa o Millonarios, sino que estaban congregados los intereses de algunas empresas que están dispuestas a hacer el esfuerzo para que (Falcao) viniera a Millonarios”, dijo de entrada el director del espacio radial y director general de Gol Caracol.

Seguido a eso, Javier Hernández Bonnet mencionó brevemente cómo se daría esta ayuda empresarial en un eventual arribo de Falcao García al club bogotano.

“Ese proyecto incluía algunos compromisos de tipo comercial, no era solo jugar con Millonarios, sino prestarse para anuncios publicitarios, con un salario global”, afirmó.

Sin embargo, Hernández Bonnet señaló que esto es algo que estaba planteado hace algunos meses, que no es actual y no sabe si seguirá en pie.

Falcao García con Rayo Vallecano - Foto: Getty Images

“Quedaron de conversar con el paso del tiempo porque había un contrato con el Rayo Vallecano, porque sé que mucha gente dice que eso es carreta que va a venir Falcao. Es una posibilidad, no depende exclusivamente de las empresas porque el que tiene que dar el último chulo es el que lo va a fichar, que es Millonarios”, agregó.

Para terminar, Hernández Bonnet en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, aseveró que “la propuesta estaba armada ese día para que un grupo de empresas trajeran a Falcao, fui testigo, dije que no iba a revelar la intimidad de la conversación, no estuve convocado y fue de casualidad. No lo descarto porque no es solo un esfuerzo del bolsillo de Millonarios. No sé a esta hora si siguieron avanzando en las conversaciones y si Falcao les hizo el cambio de luces, pero esa reunión no fue hace más de tres meses”.