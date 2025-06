Falcao García y las polémicas en Millonarios vs. Nacional; "no entiendo los criterios"

El partido entre Millonarios yAtlético Nacionalera uno de los más esperados por los aficionados del fútbol colombiano, sin embargo, ambos clubes quedaron en deuda en cuanto a goles y se repartieron los puntos en el grupo B. Al final del encuentro, Falcao García, delantero 'azul', charló con la prensa y mostró su descontento por el arbitraje y el estadio de la cancha del Nemesio Camacho El Campín.

De entrada, 'El Tigre' destacó que pese a no ganar, el punto los mantiene en la cima del grupo. "Sí, sí, seguimos líderes. Hoy en un partido cerrado, donde quizá nosotros tuvimos las opciones más claras, nos vamos con un empate, un poco con el sin sabor, pero de todas maneras seguimos en la punta del grupo", remarcó el samario.

Luego, a Radamel le mencionaron algunas acciones puntuales y manifestó no entender del todo las decisiones del colegiado Luis Matorel. "Son interpretaciones de los jueces no quiero decir que esté mal pero bueno a Pereira toca un jugador sin verlo y es penal a Mosquera en la misma jugada a la infracción de Pereira toca a un jugador sin verlo y es penal. A Mosquera en la misma jugada a la infracción de Pereira le cometen una infracción en Manizales y no es penal. Entonces no entiendo el criterio que utilizan para analizar algunas jugadas y otras no. Más que todo es que no hay unanimidad en cuanto a criterios", remarcó futbolista de 38 años.

Por último, García Zárate fue tajante al momento de exponer el estadio de la grama de El Campín. "Las que tuvimos le pegó casi en la rodilla, pero es muy clara. En una liga de élite esto no pasa. Y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel. Pero es que a veces es difícil dar un buen espectáculo con los estados de los campos y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel porque tanto de Nacional como de Millonarios hay jugadores muy buenos, pero eso es difícil, si te pegan en la canilla, ¿Qué puedes hacer?", sentenció.

Publicidad

Video de la entrevista a Falcao García: