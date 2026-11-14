🔴 Fecha 19 Liga BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; se definen últimos tres clasificados

Jorge Soto cobró un penalti para Águilas y Éder Chaux lo atajó.
- 03:35 p. m. - Liga BetPlay II-2026Se salva el Medellín
- 03:33 p. m. - Liga BetPlay II-2026Penalti en Medellín
Falta dentro del área a favor de las Águilas Doradas.
- 03:32 p. m. - Liga BetPlay II-2026Comenzaron los partidos
Ya rueda la pelota en siete estadios de nuestro país.
- 03:28 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los titulares de Nacional y Once Caldas
¡Cerramos la liga con nuestra hinchada en casa!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 14, 2026
Presentamos la nómina titular para el partido ante Once Caldas, por la fecha 19. Que sea una tarde perfecta en el Atanasio 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Q5XncbQLiG
Nuestros O11CE 🇮🇹 para esta tarde ⚔️#SomosOnce pic.twitter.com/uZ0MHL0Tei— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 14, 2026
- 02:50 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los inicialistas de Cúcuta y Jaguares
Este es nuestro once inicial para enfrentar a Jaguares por la fecha 1️⃣9️⃣ de la liga Betplay II.🏹— Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) November 14, 2026
¡Vamos Rojinegro! ♥️🖤#CúcXJag [ 🏹 🆚 🐆 ] pic.twitter.com/EnqEGt7znQ
- 02:47 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los titulares de Pereira y América
💛❤️Esta es nuestra nómina para enfrentar al América de Cali en la fecha 19 de la Liga BetPlay. pic.twitter.com/6mLOca0CeB— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 14, 2026
🔴 ¡Con estos once, vamos por una nueva alegría para nuestra gente! 📋 pic.twitter.com/vMU1nBiGT4— América de Cali (@AmericadeCali) November 14, 2026
- 02:46 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los inicialistas de Águilas y Medellín
📸 Equipo listo. ⚔️💛— Águilas Doradas (@AguilasDoradas) November 14, 2026
Vamos por la clasificación, vamos Águilas Doradas. 🦅⚽#ÁguilasDoradasAntioquia #AntioquiaNosRespalda pic.twitter.com/l7og1SnKM4
🔴🔵 Nómina del Poderoso para esta tarde en el Cincuentenario.— DIM (@DIM_Oficial) November 14, 2026
Presentada por Mapei. pic.twitter.com/UnJAePMMUJ
- 02:45 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los titulares del Cali y Tolima
11 inicialista para enfrentar al Tolima esta tarde en casa 👊🏻⚽️ pic.twitter.com/cqryJNdzqa— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 14, 2026
Nuestros once elegidos frente al Deportivo Cali, por la jornada 19 de la Liga BetPlay. ¡Vamos TRIBU!— Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 14, 2026
Deportivo Cali 🆚 Deportes Tolima
🗓️ Sábado 14 de noviembre
🕞 3:30 p.m.
🏟️ Estadio Deportivo Cali pic.twitter.com/WfPOqs7sr3
- 02:44 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los inicialistas de Millonarios y Alianza FC
¡Nuestro XI inicial! ⚡️Ⓜ️— Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Alianza. pic.twitter.com/LjpPRwYnW2
Listo nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para este compromiso ante @MillosFCoficial ⚽️@Electrolit #TierraDeReyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/QAFexGDZua— Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) November 14, 2026
- 02:34 p. m. - Liga BetPlay II-2026Los titulares de Bucaramanga y Fortaleza
📋 Así es el 𝐗𝐈 inicial por el profesor Pablo Peirano para enfrentar a Fortaleza FC. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀#SeSienteLaSegunda pic.twitter.com/AnYT47W9mm— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 14, 2026
Estos son mis 11 de los 154 iniciales de esta fecha que comienza dentro de una hora 😎#BucaramangaXForta pic.twitter.com/kULtQZj7sv— Fortaleza (@FortalezaFC_Of) November 14, 2026
- 01:53 p. m. - Liga BetPlay II-2026TABLA DE POSICIONES ANTES DE LA JORNADA DEL SÁBADO
POSICIÓN CLUB PJ DG PUNTOS 1 Atlético Nacional 18 +20 39 2 Deportivo Cali 18 +16 34 3 Santa Fe 19 +12 34 4 América 18 +14 33 5 Bucaramanga 18 +13 32 6 Independiente Medellín 18 +3 29 7 Millonarios 18 +9 27 8 Once Caldas 18 +4 27 9 Tolima 18 +2 26 10 Águilas Doradas 18 +1 25 11 Llaneros 19 -3 24 12 Cúcuta 18 -7 24 13 Inter de Bogotá 19 0 23 14 Junior Barranquilla 19 -1 22 15 Boyacá Chicó 19 -14 20 16 Alianza Valledupar 18 -13 18 17 Deportivo Pereira 18 -10 17 18 Deportivo Pasto 19 -17 15 19 Jaguares 18 -18 13 20 Fortaleza 18 -11 12
- 01:49 p. m. - Liga BetPlay II-2026PROGRAMACIÓN DE HOY
Deportivo Pereira vs. América de Cali
Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
Cúcuta Deportivo vs. Jaguares
Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
Atlético Nacional vs. Once Caldas
Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
Millonarios vs. Alianza FC
- 01:46 p. m. - Liga BetPlay II-2026BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DE LOS ÚLTIMOS CLASIFICADOS
HOY sábado 14 de noviembre hay en juego solamente tres cupos para la siguiente fase de la Liga BetPlay 2026-II.
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