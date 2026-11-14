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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Fecha 19 Liga BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; se definen últimos tres clasificados
EN VIVO

🔴 Fecha 19 Liga BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; se definen últimos tres clasificados

Este sábado 14 de noviembre se definen los últimos tres clasificados a la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026, con Medellín, Millonarios, Once Caldas y Tolima, acaparando las miradas.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de nov, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Alianza FC, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Alianza FC, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.
REFRESCAR
  • 03:35 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Se salva el Medellín

    Jorge Soto cobró un penalti para Águilas y Éder Chaux lo atajó.

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  • 03:33 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Penalti en Medellín

    Falta dentro del área a favor de las Águilas Doradas.

  • 03:32 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Comenzaron los partidos

    Ya rueda la pelota en siete estadios de nuestro país.

  • 03:28 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los titulares de Nacional y Once Caldas

  • 02:50 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los inicialistas de Cúcuta y Jaguares

  • 02:47 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los titulares de Pereira y América

  • 02:46 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los inicialistas de Águilas y Medellín

  • 02:45 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los titulares del Cali y Tolima

  • 02:44 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los inicialistas de Millonarios y Alianza FC

  • 02:34 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    Los titulares de Bucaramanga y Fortaleza

  • 01:53 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    TABLA DE POSICIONES ANTES DE LA JORNADA DEL SÁBADO
    POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS
    1Atlético Nacional18+2039
    2Deportivo Cali18+1634
    3Santa Fe19+1234
    4América18+1433
    5Bucaramanga18+1332
    6Independiente Medellín18+329
    7Millonarios18+927
    8Once Caldas18+427
    9Tolima18+226
    10Águilas Doradas18+125
    11Llaneros19-324
    12Cúcuta18-724
    13Inter de Bogotá19023
    14Junior Barranquilla19-122
    15Boyacá Chicó19-1420
    16Alianza Valledupar18-1318
    17Deportivo Pereira18-1017
    18Deportivo Pasto19-1715
    19Jaguares18-1813
    20Fortaleza18-1112
  • 01:49 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    PROGRAMACIÓN DE HOY

    Deportivo Pereira vs. América de Cali
    Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
    Cúcuta Deportivo vs. Jaguares
    Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
    Atlético Nacional vs. Once Caldas
    Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
    Millonarios vs. Alianza FC

  • 01:46 p. m. - Liga BetPlay II-2026
    BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DE LOS ÚLTIMOS CLASIFICADOS

    HOY sábado 14 de noviembre hay en juego solamente tres cupos para la siguiente fase de la Liga BetPlay 2026-II.

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