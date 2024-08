Fortaleza vs. Pereira y un accidentado primer tiempo: dos expulsados en 23 minutos

Este lunes 12 de agosto, la fecha 5 de la Liga BetPlay vivió su penúltimo encuentro. Para este, Fortaleza recibió en el estadio Olaya Herrera al Deportivo Pereira, en donde dos jugadores, uno de cada conjunto, terminó viendo la roja directa.

El primero de ellos fue Jean Pestaña, central del Pereira quien en búsqueda de evitar que el delantero de 'Forta', Sebastián Navarro, se fuera solo contra su arco, decidió intervenir entrándole por la espalda.

En primera instancia, el árbitro Nolberto Ararat Mora dio la roja directa, sin embargo, como protocolo, el VAR entró en acción y terminó ratificando la acción.

Bajo los ojos de la página especializada en el análisis de las polémicas arbitrales, El VAR Central, no es una expulsión tan clara. "OJO: Para mí no es muy clara esa roja a Pestaña del Deportivo Pereira. Hay distancia, sí, hay dirección, hay cercanía... PERO el pique de la pelota va hacia afuera, incluso favorece a la posición de Pestaña. No creo que se cumpla el ítem de control o posibilidad de controlar balón", manifestó la mencionada página, respecto a la jugada al minuto 8.

OJO: Para mí no es muy clara esa roja a Pestaña del @DeporPereiraFC. Hay distancia, sí, hay dirección, hay cercanía... PERO el pique de la pelota va hacia afuera, incluso favorece a la posición de Pestaña. No creo que se cumpla el ítem de control o posibilidad de controlar balón. pic.twitter.com/3NgM1EB2Jt — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) August 13, 2024

Tras ello, tan solo 15 minutos después, una centro de Fortaleza cayó al corazón del área 'matecaña', en donde Roger Murillo esperaba. Sin embargo, al momento de recibir el balón, el jugador de Fortaleza abrió los brazos y terminó impactando presuntamente la cara de Jhonny Vásquez, quien de inmediato cayó al suelo.

De inmediato, el juez central sacó la tarjeta roja y terminó por igualar las cargas en el partido, dejando todo en un 10 vs. 10.

"Expulsión Roger Murillo: La toma abierta es la que da argumentos de que puede ser roja. Dio "papaya" el jugador de Fortaleza y Ararat se la cobró. Quedan ambos con 10 jugadores. Hay golpe y hay codo al rostro", manifestó igualmente la mencionada página encargada de analizar las distintas polémicas arbitrales.