Francisco Chaverra se 'destapó', tras vencer a Santa Fe; ¿Le pondrá fin a la 'Chaverrinha?

Independiente Santa Fe comenzó dominando el partido ante Medellín, con control del balón e intentos ofensivos, pero fue el DIM quien abrió el marcador gracias a un gol de Francisco Chaverra tras centro de Jherson Mosquera. El 'cardenal' reaccionó con fuerza, liderado por Hugo Rodallega , pero no logró concretar. En tiempo de adición, el 'poderoso' estuvo cerca del segundo tanto con una jugada entre Londoño y Fydrizsewski.

Apenas iniciada la segunda parte, Alexis Serna marcó el 0-2 para Medellín tras revisión del VAR. Santa Fe no se rindió y consiguió un penal tras falta sobre Marlon Balanta, que Rodallega convirtió en el 1-2. El equipo capitalino mantuvo la presión en busca del empate, pero Medellín resistió bien en defensa y aseguró la victoria. Pese al esfuerzo del conjunto de Jorge Bava, los visitantes fueron efectivos y supieron sostener la ventaja hasta el final en El Campín.

Chaverra fue elegido como la figura del DIM en el triunfo sobre los 'capitalinos' y por eso fue uno de los invitados a charlar con la prensa. El lateral izquierdo analizó a detalle el juego, agradeció a sus compañeros y sobre el final aclaró si dejará de hacer o no la jugada que popularizo y que ha causado mucha polémica en el fútbol colombiano en el último tiempo. "La ‘Chaverrinha’ es diversión, pero ya es una decisión de los árbitros sacar amarilla. Los compañeros antes de que inicie el partido me dicen que no me pare en el balón, pero toca hacerla", dijo el exjugador de Santa Fe.

Desde que Chaverra se paró sobre la pelota por primera vez, otros jugadores la intentaron hacer, como fue el caso de Néyser Villarreal, de Millonarios, en el clásico contra Santa Fe. Incluso, a nivel internacional, Memphis Depay también se paró sobre la pelota. El neerlandés causó revuelo en la final del campeonato paulista entre Corinthians y Palmeiras.