En América no todo es malo: regresan dos jugadores pese a la ausencia de Juan Fernando Quintero

América de Cali y Millonarios protagonizarán uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro 'escarlata' recuperará a Éder Álvarez Balanta y Jan Lucumí para este partido.

A pesar de la ausencia deJuan Fernando Quintero , por su última expulsión en la igualdad a un gol frente a Envigado en laLiga BetPlay , el volante y delantero del rojo de Cali, estarán disponibles para el juego frente a los 'embajadores'.

Inicialmente, Éder Álvarez Balanta, no juega en el rentado local, desde la victoria 3-0 frente a Boyacá Chicó, en juego adelantado de la fecha 18, mientras que Jan Lucumí, no disputaba minutos en liga, desde la victoria 3-0 frente a Once Caldas, de la jornada 12 de la Liga BetPlay.

Ambos jugadores ya están entrenando con normalidad después de algunas molestias físicas, y se recuperaron en su totalidad para este juego, por el contrario, el defensor Daniel Bocanegra, no logró estar a punto para el clásico, por la falta de ritmo en su recuperación tras su lesión.

Rodrigo Holgado en Racing vs. América de Cali AFP.

Es así que Jorge 'El Pollila' Da Silva tendrá varias alternativas para el juego frente a Millonarios, con el fin de recuperar la punta del campeonato, en la que lidero por varias jornadas.

Por otra parte, Rodrigo Holgado estará a punto para el siguiente juego de Copa Sudamericana que será visitando a Huracán en territorio argentino.

¿Cuándo será el partido entre América de Cali y Millonarios?

El juego que tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, será este miércoles 16 de abril a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), donde se espera un marco totalmente rojo, donde no ha perdido en casa con un saldo de seis victorias y dos empates.

¿Cómo llegan ambos equipos?

América de Cali viene de igualar a un gol en su visita frente a Envigado, mientras que los dirigidos por David González hicieron lo mismo igualando a ceros frente a Nocional en el Estadio El Campín.