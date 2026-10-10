Francisco Fydriszewski y el gol que se perdió en Junior vs. Inter de Bogotá; de no creer

Francisco Fydriszewski marcó gol, pero también erró uno de forma increíble en lo que fue el empate 2-2 del Junior de Barranquilla, este sábado, frente a Internacional de Bogotá.

El popular 'Polaco' tuvo en sus pies la gran oportunidad de ser el héroe de la noche en el Romelio Martínez, de darle los tres puntos al 'tiburón'; no obstante, falló su opción frente al arco. Fydriszewski sólo tenía que empujar la esférica, ya que el arquero del cuadro bogotano, Wuilker Faríñez, ya estaba vencido, pero definió muy mal.

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Vea acá la jugada de gol que erró Francisco Fydriszewski en Junior vs. Inter de Bogotá; de no creer

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