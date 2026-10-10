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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Francisco Fydriszewski y el gol que se perdió en Junior vs. Inter de Bogotá; de no creer

Francisco Fydriszewski y el gol que se perdió en Junior vs. Inter de Bogotá; de no creer

El delantero tuvo una oportunidad única para darle el triunfo al Junior, este sábado, contra Inter de Bogotá en partido por Liga BetPlay II-2026. ¡Vea acá la jugada de Francisco Fydriszewski!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Francisco Fydriszewski y el gol que erró con Junior vs. Internacional de Bogotá.
Francisco Fydriszewski y el gol que erró con Junior vs. Internacional de Bogotá.
Foto captura de pantalla de video

Francisco Fydriszewski marcó gol, pero también erró uno de forma increíble en lo que fue el empate 2-2 del Junior de Barranquilla, este sábado, frente a Internacional de Bogotá.

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El popular 'Polaco' tuvo en sus pies la gran oportunidad de ser el héroe de la noche en el Romelio Martínez, de darle los tres puntos al 'tiburón'; no obstante, falló su opción frente al arco. Fydriszewski sólo tenía que empujar la esférica, ya que el arquero del cuadro bogotano, Wuilker Faríñez, ya estaba vencido, pero definió muy mal.

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