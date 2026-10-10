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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Junior 2-2 Inter de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Junior 2-2 Inter de Bogotá

Este sábado, el Junior de Barranquilla no pasó del empate a dos goles contra Internacional de Bogotá, en partido que se jugó en el Romelio Martínez. Conozca cómo quedó la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Junior de Barranquilla enfrentó a Internacional de Bogotá en Liga BetPlay II-2026.
Junior de Barranquilla enfrentó a Internacional de Bogotá en Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla no pasó del empate a dos goles, este sábado, contra Internacional de Bogotá, en partido que fue válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Sebastián Viera se quedaron con las ganas de darle una alegría a su hinchada.

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Hay que indicar que el elenco 'rojiblanco' comenzó con mejor ritmo, fue de más a menos a lo largo del compromiso, pero cuando lucía superior, un verdadero golazo de tiro libre por parte de Cristian Dájome adelantó a los visitantes y silenció a todos los presentes en el Romelio Martínez. El 0-1 se subió al minuto 19.

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Sin embargo, la alegría de Inter de Bogotá fue efímera. Pocos minutos después, Jesús Rivas selló el 1-1 con un potente zurdazo desde el borde del área.

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Además, en la recta final de la primera parte el travesaño le negó un golazo a Luis Fernando Muriel y, más adelante, evitó el festejo de Agustín Irazoque para los bogotanos.

El complemento arrancó con drama. Dájome tuvo en sus pies el gol de la ventaja para Inter, tras quedar perfilado solo ante Jefersson Martínez. No obstante, el arquero del Junior leyó bien la jugada, se impuso en el mano a mano y salvó a su equipo de sufrir el segundo tanto de la noche.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Junior 2-2 Inter de Bogotá:

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1América128312471727
2Deportivo Cali137422091125
3Atlético Nacional1172221101123
4Bucaramanga1165020101023
5Millonarios145721912722
6Santa Fe126421912722
7Medellín126241916320
8Tolima135531513220
9Once Caldas134451616016
10Águilas Doradas123631617-115
11Cúcuta124351519-415
12Llaneros134271517-214
13Internacional F.C.142841620-414
14Boyacá Chicó113351018-812
15Alianza133371426-1212
16Fortaleza131841419-511
17Junior122461822-410
18Pasto12237918-99
19Deportivo Pereira12165717-109
20Jaguares111461120-97
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