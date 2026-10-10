Junior de Barranquilla no pasó del empate a dos goles, este sábado, contra Internacional de Bogotá, en partido que fue válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Sebastián Viera se quedaron con las ganas de darle una alegría a su hinchada.

Hay que indicar que el elenco 'rojiblanco' comenzó con mejor ritmo, fue de más a menos a lo largo del compromiso, pero cuando lucía superior, un verdadero golazo de tiro libre por parte de Cristian Dájome adelantó a los visitantes y silenció a todos los presentes en el Romelio Martínez. El 0-1 se subió al minuto 19.

Publicidad

Sin embargo, la alegría de Inter de Bogotá fue efímera. Pocos minutos después, Jesús Rivas selló el 1-1 con un potente zurdazo desde el borde del área.

Publicidad

Además, en la recta final de la primera parte el travesaño le negó un golazo a Luis Fernando Muriel y, más adelante, evitó el festejo de Agustín Irazoque para los bogotanos.



El complemento arrancó con drama. Dájome tuvo en sus pies el gol de la ventaja para Inter, tras quedar perfilado solo ante Jefersson Martínez. No obstante, el arquero del Junior leyó bien la jugada, se impuso en el mano a mano y salvó a su equipo de sufrir el segundo tanto de la noche.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Junior 2-2 Inter de Bogotá:

