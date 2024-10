Gerardo Bedoya y lo mal que la pasó con su fichaje de Millonarios a Santa Fe: "Llovían insultos"

Con motivo del Clásico Capitalino que se disputará este sábado 26 de octubre, Gerardo Bedoya recordó cuando por "circunstancias de la vida" tuvo que abandonar a Millonarios para sumarse a Independiente Santa Fe, uno de los traspasos más polémicos, debido a la fuerte rivalidad entre ambos conjuntos.

"Fue difícil pasar de un equipo a otro, más por circunstancias de la vida, porque yo estaba muy cómodo en Millonarios, un equipo que admiro y quiero. Sin embargo, fue muy complicado hacer el cambio", comenzó diciendo el exfutbolista en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Tras ello, aseguró que la vida pública se tornó muy difícil, debido a que varios hinchas se fueron en su contra. "La verdad es que llovían los insultos todos los días. Uno se va acostumbrando, pero hay mucha gente que lo acepta y otros que no. Al final, uno termina siendo profesional y tratando de valorar el equipo en el cual juega", sostuvo.

Gerardo Bedoya en acción de juego con Millonarios Foto: Colprensa

Y es que Bedoya tuvo que vivir esta situación en dos ocasiones, pues, primero que todo, jugó en Nacional, rival directo de Millonarios, para luego jugar con los 'embajadores', cosa que no fue tomada de la mejor manera por gran parte de la fanaticada 'albiazul'. "Para mí fue difícil, no lo podía creer cuando me dijeron que iba de Nacional a Millonarios. Me preguntaba qué estaba pasando", contó.

"Cuando llegué a Millonarios, los carteles que me colocaban en la cancha decían que me fuera para Medellín, y eso fue muy duro. Durante casi ocho meses no podía salir mucho a centros comerciales, porque los hinchas de Millonarios no me querían, y eso mientras jugaba para su equipo", asombrado sumó a su historia el exfutbolista.

Gerardo Bedoya, en su paso por Independiente Santa Fe - Foto: Colprensa

Y aunque las cosas empezaron a tornarse de mejor manera, su traspaso a Santa Fe volvió a 'detonar' la 'bomba' de insultos. "Después, las cosas mejoraron con 'Millos', pero cuando pasé a Santa Fe, la situación con los hinchas de Millonarios en la calle era complicada. Uno tiene que acostumbrarse, cerrar los oídos. Es normal que le digan cosas a uno en el estadio, pero fuera de él no se siente tan bien", aseguró.

Más declaraciones de Gerardo Bedoya, en 'Blog Deportivo'

¿Cómo se siente sentir la presión de una hinchada, teniendo también a su familia de por medio?

"Fue más difícil estando con mi familia. En algún momento, sobre todo cuando pasé de Nacional a Millonarios, opté por no salir de la casa porque el tema se había vuelto muy complejo".

¿Algún compañero de equipo también le manifestó este enojo?

"El compañerismo es algo que sí sé manejar. Me imagino que en algún momento se sentirá envidia por parte de algún compañero, tal vez por mi forma de liderar o cómo representaba, pero no pasa de ahí. Cuando uno empieza a competir y a aportar, la mayoría de los compañeros empiezan a valorar eso, y terminamos tirando todos para el mismo lado y manteniéndonos unidos".

Una graciosa anécdota de cuando pasó de Millonarios a Santa Fe

"Esto solo me pasa a mí. Salí y Santa Fe salía a pisar la cancha descalzo, algo bíblico. Jugábamos un clásico, y al pasar por la hinchada de Millonarios me insultaron. Yo quería mucho a Millonarios, y me toqué el pecho para decirles que lo llevaba en el corazón, pero eso hizo que me insultaran más. Entonces vi que me había tocado era el escudo de Santa Fe, y ya no podía ni acercarme por ahí. Fue una cosa brava. Esto solo me pasa a mí, de verdad".

Gerardo Bedoya, entrenador de Santa Fe - Colprensa