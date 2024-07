Gustavo Florentín, técnico del Pasto, no quiso dar detalles del problema con Elvis Perlaza

El partido entre Santa Fe y Pasto finalizó con victoria 2-1 para los bogotanos frente el cuadro nariñense, en el estadio El Campín. Sin embargo, durante el compromiso se dio una discusión entre Elvis Perlaza y el técnico Gustavo Florentín, que no pasó desapercibida.

Por eso, en charla con Gol Caracol en zona mixta, el propio lateral de los ‘cardenales’ contó que el estratega paraguayo tuvo insultos racistas contra él, y por eso su reacción y reclamo airado para el timonel del cuadro ‘volcánico’.

¿Qué le dijo el técnico del Pasto a Elvis Perlaza?

"Me dijo 'hijo de puta, párate, negro marica' y la verdad me enfadó mucho. Le dije que tenía que dar ejemplo y respetar, eso realmente me sacó de quicio. Uno lo piensa para no perjudicar al grupo, pero quería pegarle. No se puede quedar en la cancha porque, ¿quién es el que da el ejemplo aquí?”, fueron las palabras del experimentado futbolista en charla con este portal.

En rueda de prensa le preguntaron al técnico del Pasto, Gustavo Florentín sobre qué había pasado con Elvis Perlaza, pero no quiso dar detalles de lo sucedido.

“Lo que sucede dentro del campo, termina ahí. La idea es inyectar el carácter a los jugadores, a los nuestros, algo que nos faltó en el primer tiempo, los jugadores conocen ese aspecto. Lo que pasó termina ahí adentro”, fue la respuesta del estratega paraguayo al frente del equipo nariñense.