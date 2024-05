Gustavo Torres: "No he vuelto a estar involucrado en temas de indisciplina; he cambiado"

Nunca es tarde para empezar de nuevo y Gustavo Torres lo sabe. El delantero, de 27 años, vive un presente maravilloso en Once Caldas, siendo titular y pieza clave. Ya son 21 partidos, para un total de 1.535 minutos en cancha, en los que marcó dos goles y brindó dos asistencias. Sin embargo, estar en este punto no fue fácil y debió superar varios momentos duros.

Vestir las camisetas de Atlético Nacional, San Lorenzo, Vasco da Gama y América de Cali, no es para cualquiera. De hecho, eso demuestra que tiene grandes capacidades, las cuales nunca han estado en duda. Por eso, la pregunta que surgía era: ¿Por qué nunca se consolidaba? Varias eran las respuestas que había, llegando a hablarse hasta de temas de indisciplina.

Tropiezos, señalamientos, críticas y más tuvo que afrontar y superar. Pero fueron más las ganas de Gustavo Torres de salir adelante y dejar atrás los malos momentos. Fue así como el 2024 le sonríe, llegando a una plaza futbolera como Manizales y contando con el apoyo de miles de personas. Se convenció de su talento, se centró en jugar y disfruta en las canchas.

Razón por la que fue el invitado a la sección de Gol Caracol, 'Figuras del fútbol colombiano', donde contó lo que vivió, los objetivos con Once Caldas, que ya está en cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024, sus sueños personales, cada uno de los aprendizajes, su objetivo de dejar un legado y reveló con lo que se encontró en esta institución. Va por buen camino.

Gustavo Torres, jugador de Once Caldas, en partido contra Fortaleza, en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

¿Qué análisis hace de lo que va del primer semestre?

"Ha sido bueno y positivo. Nos enfocamos en que era obligatorio clasificar a los ocho y estar en final, y así fue. Desde que llegué, se sintió esa presión tan necesaria y se logró. Ahorita, hay ambición, de que se puede ir por algo grande. Ya en lo personal, he tenido continuidad y regularidad. Quizá no he aportado tantos goles, pero tácticamente se ha cumplido".

¿Cuál ha sido el aporte de Hernán Darío Herrera en usted?

"Con el 'profe' ya me conocía desde antes y él sabe que soy un jugador que se adapta a cualquier sistema. Por eso, solo ha tenido que decirme que haga lo que sé. Ya en lo táctico, me pide un poco más de fuerza, ser compacto, aportar en todas las líneas y demás. Esa parte táctica, que me inculca, es la que me ha llevado a tener regularidad y a seguir creciendo".

¿Cómo está el equipo y cómo ve el cuadrangular?

"El grupo está bien, motivado. Lo estamos disfrutando, conscientes de que aún falta más. Somos ambiciosos. Respecto al cuadrangular, es parejo. Tolima ganó y apretó todo, cualquiera puede clasificar. Se definirá por detalles y, por eso, se debe jugar y estar al 100%, dándolo todo por el equipo. Hemos hecho buenos partidos, con grandes resultados y así vamos".

Gustavo Torres, en la presentación como nuevo jugador de Once Caldas para la Liga BetPlay I-2024 Instagram de Gustavo Torres

¿De qué manera pone su 'granito de arena' en el equipo?

"Contento con mis compañeros. Con algunos, ya había compartido equipo y me conocían, pero lo importante es que hay un buen grupo. En particular, he puesto mi recorrido y experiencia al servicio del equipo en la cancha. Esperamos que se den las cosas. Contra Santa Fe, tenemos que demostrarlo y dar ese golpe de autoridad, pensando en estar en la final".

¿Con qué se encontró en esta institución?

"Es un equipo campeón de Copa Libertadores. Cuando llegué, se sintió la necesidad de entrar a los ocho. Era necesario y más que esté peleando entre los mejores. Esa fue la mentalidad. El hincha, a medida que se daban los resultados, creyó y se ilusionó. Y Daryo (Moreno) también hace parte de eso. Vemos el estadio lleno y todo eso fue algo lindo que se dio".

Y la ciudad, ¿Cómo lo ha tratado en este tiempo?

"Es una ciudad muy bonita, que me ha acogido de la mejor manera y eso se ve retribuido en el campo de juego. Además, debo decir que, de entrada, me hicieron sentir que estaba en un equipo campeón de América y que, como tal, había que conseguir resultados que, hasta ahora, los hemos conseguido, esperando que podamos culminar de la mejor manera".

Jugadores de Once Caldas, previo a un partido de la Liga BetPlay I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Viajando en el tiempo y recordando sus inicios, ¿Qué balance hace de su carrera?

"De entrada, agradecido con Dios, que me ha llevado a grandes clubes, experiencias, compartir con buenos jugadores, he sido un privilegiado. Lo que he vivido, me llevó a tener más madurez y crecer como persona. Soy alguien servicial y alegre; busco que los juveniles, se lleven una buena imagen mía, intentando evitar cometer los mismos errores del pasado".

Ha pasado por 10 equipos, entre ellos, dos del exterior, ¿Cómo se ve ahora?

"Uno como futbolista siempre tiene que estar preparado para cualquier cosa, hay que tener la maleta lista e ir para donde toque. Y no es mentira que todos queremos ir al exterior. Ya tuve la oportunidad y si se vuelve a presentar, pues bueno. Me gustaría y, si no, lo haré desde cualquier parte que me toque seguir con mi sueño, avanzando con responsabilidad".

¿Quién o qué lo ayudó a estar donde está?

"De todo un poco. Mi familia, mi abuela que falleció hace un año, cuando renuncié al Bucaramanga, el tiempo, la madurez que uno tiene para su vida y es un punto de quiebre. O hay cambios o se repite todo. Hay que aprovechar los momentos y hacer las cosas bien. Aprovechar y disfrutar de esta carrera, dejar una buena imagen y un legado que te deje tranquilo".

Dayro Moreno y Gustavo Torres celebran un histórico gol con Once Caldas, en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

¿Qué decir de esos señalamientos de indisciplina?

"Cada quien es responsable de lo que dice y hace. Hoy, cualquiera pueda opinar o decir en redes sociales, pero mientras tengas la convicción de quién eres y a dónde quieres llegar, lo de afuera no importa. Uno lleva la batuta de su vida y eres el único que sabe cómo son las cosas en realidad. Cada quien es libre de decir y opinar, yo me dedico a jugar y ya está".

¿Cuáles fueron esos aprendizajes?

"Intento hacer las cosas bien, sea donde esté y el equipo que sea, que los actos hablen por mí más que las palabras. Solo juego fútbol y seguiré así hasta el día que tenga que retirarme. He mejorado y cambiado y esos temas que decían sobre la indisciplina es algo en lo que Gustavo Torres no ha vuelto a estar involucrado. Que miren mis acciones y vean cambios".