Washington Ortega: "Pasé hambre, no cobraba, pensé en retirarme; pero apareció Equidad"

La Liga BetPlay I-2024 ha dejado gratas sorpresas. Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Deportivo Pereira y La Equidad son algunos clubes que se han plantado mano a mano contra los grandes del fútbol colombiano. Justamente, al hablar del caso del cuadro 'asegurador', surge un nombre que ha sido clave para este buen rendimiento: Washington Ortega.

Nacido en Tranqueras (Uruguay), en 1993, este arquero se ganó un lugar en el equipo que dirige Alexis García y, de paso, en los corazones de los hinchas del conjunto capitalino. Eso sí, llegar a este punto no fue nada fácil, ya que fueron años de dificultades, aprendizajes y, como él mismo lo contó, "de aguantar hambre, no recibir sueldo y pensar en retirarse".

Esta historia empezó a escribirse en Danubio, pasando por Canadian Soccer Club, IA Sud América, Albion y, finalmente, en La Equidad. Arribar al equipo bogotano le cambió la vida. Además de que fue su primera experiencia fuera de Uruguay, le significó crecer, consolidarse, vivir nuevas cosas, encontrar tranquilidad, seguridad y paz para él y su familia.

En lo deportivo, el 2024 ha sido de aspectos positivos, pero no todo ha sido 'color de rosa'. Washington Ortega perdió a su padre, ese baluarte en su vida y carrera, quien lo guio y ayudó. Fue un golpe inesperado, del que, poco a poco, se repone. Por eso, cada vez que puede, le dedica una victoria, una buena presentación, en fin: le agradece.

Desde 2022 que pisó nuestro país, fue haciéndose un espacio. Ahora, goza de la titularidad. En el primer semestre de Liga 2024, ha disputado 15 partidos, para un total de 1.350 minutos, firmando nueve vallas invictas y recibido tan solo 10 goles. Razón por la que es el invitado a nuestra sección de Gol Caracol, llamada 'figuras del fútbol colombiano'.

Washington Ortega, arquero uruguayo de La Equidad, en acción de juego en la Liga del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Qué análisis hace de La Equidad, modelo 2024?

"Feliz, contento por este gran presente, donde se han venido dando los resultados. Ahora, todo ha sido un proceso. El año pasado, jugábamos muy bien, teníamos muchas situaciones de gol, pero no las podíamos concretar y se nos escapaba el triunfo, pero este año, por suerte, pasa lo contrario. Todo marcha por buen camino y estamos siendo contundentes".

¿Cuál es el diferencial de este equipo, comparado con años atrás?

"El año pasado costaba un poco, pero para el 2024, se nos abrió el arco y también hay que resaltar que atrás se ha hecho un buen trabajo, manteniendo la valla en cero. Todo esto ha hecho que nos llenemos de confianza, motivación, seguridad y seguir haciendo la campaña que venimos haciendo. Estamos más maduros, centrados y siendo letales en las áreas".

En lo personal, ¿Qué aprendizajes hay, desde su llegada a Colombia?

"Muchos. Venía de un fútbol totalmente distinto; en Colombia te encuentras con cosas que en Uruguay no hay, como son los diversos climas, el tema de la altura, eso influye. Cuando llegué al país, tuve ese choque. De hecho, me acuerdo que el debut fue a los diez días de haber llegado, sin hacer una pretemporada, pero se sacó adelante y aprendí".

Si hace un análisis desde ese día del debut hasta ahora, ¿Cómo lo ve?

"Creo que el hecho de haber renovado con el club dice mucho y es que ya me siento aceitado, maduro, centrado, con las cosas claras, en fin. En pocas palabras, diría que me siento a gusto y contento en el fútbol colombiano, me gusta mucho, así que nada, al sentirse de esa manera, hace que las cosas fluyan. Han sido varios aprendizajes, experiencias y perfecto".

Washington Ortega, arquero uruguayo, festeja un gol de La Equidad, en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Qué tiene de especial el fútbol colombiano que le sienta tan bien al arquero uruguayo y argentino?

"(Risas) Bueno, en lo personal, venir a Colombia fue una decisión que se dio gracias a que en Uruguay siempre tuve unos entrenadores que me hablaban maravillas del país y el fútbol. Entonces, cuando llega la posibilidad de venir acá, después de que ya tenía ofertas de Chile y otra de Ecuador, me la jugué por Colombia porque me decían que era espectacular".

¿Y ha cumplido con las expectativas?

"La verdad es que sí porque la gente es muy amable y querida, a pesar de lo violento que es el país, y nada, más que otra cosas es porque Dios quiso que viniera y sus razones tuvo. Los arqueros uruguayos como Sebastián Viera y, ahora, el caso de Santiago Mele han dejado buena imagen y eso te abre puertas. Lo estoy aprovechando y quiero brillar también".

Más allá de que ya tenía una idea, ¿Algo que lo haya sorprendido de Bogotá?

"Me encontré con un clima complicado, al que no estaba acostumbrado. Me acuerdo que justo el primer día que llego, me agarró el año de más lluvia, pero más allá de eso, Bogotá es una ciudad muy linda, ya me acostumbré, al igual que toda la familia, incluyendo la locura del tráfico (risas). Ya son tres años y contento, adaptado, acoplado y muy feliz".

Jugadores de La Equidad, con el arquero Washington Ortega presente, previo a un partido de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

¿Ya se siente un referente de La Equidad? ¿Cómo es convivir con eso?

"En lo personal, me gusta y lo tomo de buena manera. El trabajo paga y la gente lo reconoce. Han sido años duros, en los que tuve que pasar cosas duras en Uruguay, como aguantar hambre, no cobrar, pensar en retirarme, en fin, fueron cosas complicadas. El 2024 también ha sido duro porque perdí a mi padre hace dos años y todo cuesta, pero el fútbol ayuda".

Muchas veces, nadie sabe lo que vive el futbolista fuera de las canchas...

"Seguro, nadie sabe lo que te pasa en lo personal y lo difícil es que para uno. Por supuesto, el fútbol ayuda a mantenerse enfocado, pero hay momentos difíciles. Y bueno, más allá de eso, sigo haciendo las cosas bien, el trabajo de años ya está dando resultados. Me siento con confianza y espero seguir creciendo y si Dios quiere dar un paso grande en mi carrera".

Hablando de su padre, siempre se ha mostrado agradecido con él, ¿Cuál fue su rol?

"Fue clave en todo. Si no fuera por él, no estaría jugando. Desde chico, me tiró una pelota y siempre tuvo el deseo de que fuera futbolista. Siempre me decía: "la única persona que quiere que seas mejor que él es tu papá", y así fue siempre, de la mano, demostrándome amor, transmitiéndome confianza, apoyándome y sin él no hubiera podido lograr todo".

¿Qué es lo que más recuerda de ese vínculo para estar donde está?

"En muchos momentos, tuve las ganas de abandonar y dedicarme a trabajar, dejar todo de lado, pero él siempre estuvo, con una palabra, un impulso. Me frenaba, me aterrizaba y, por eso, siempre le estaré agradecido porque soy consciente de que sin él, no estaría aquí y todo hubiera sido más difícil. No sería futbolista y quién sabe dónde andaría. Solo gracias".

Washington Ortega, guardameta de La Equidad, dedica una anotación a su padre recién fallecido Archivo de Colprensa

Basado en ello, ¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones?

"Lo que más les puedo decir que es los padres lo son todo. En mi caso, lo que tengo es gracias a mi papá. Sin ellos, todo es más difícil. Lastimosamente, hay personas que tienen que salir adelante sin su padre y también se puede, pero tengo algo claro y es que ellos influyen mucho, con su apoyo, consejos, respaldo, se hace más sencillo el camino. Hay que escuchar".

¿Cuál fue ese mayor consejo que recibió?

"Más que con palabras, lo hacía con hechos. Hay algo claro y es que, después de todo, ellos han vivido la vida mucho más que uno y saben qué cosas hacer, por dónde ir, cómo actuar, te enseñan, tú aprendes, entonces el apoyo de los padres es bueno. Ellos han sido fundamentales y los volvería a elegir una y otra vez en mis siguientes vidas. Los amo".

Hizo referencia a momentos duros que vivió en Uruguay, ¿Qué pasó?

"Además de lo que te decía de no cobrar y, a veces, no tuve para comer, estuve al borde de abandonar. Lo que pasa es que la vida volvía y me daba una oportunidad. Ha sido muy duro, mi carrera no ha sido fácil; por eso, ahora, siento satisfacción y veo los frutos. El trabajo paga tarde o temprano y ahí depende de uno aprovecharlo y eso es lo que intento hacer ahora".

Washington Ortega, guardameta uruguayo y figura de La Equidad, celebra una anotación en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cómo lo vive su familia, en el día a día?

"Estamos todos contentos. Mi familia se siente feliz. Tengo los pies en la tierra porque hemos superado momentos duros y entonces ahorita que llegan los aplausos y alabanzas, hay que saberlas manejar. Así como superaste los golpes vividos, ya hay que saber llevar los elogios. Tratamos de caminar juntos, por el camino del bien y disfrutarlo junto a la familia".

¿Cuáles son los objetivos que tienen a corto, mediano y largo plazo?

"Soy alguien de pensar en el día a día. Por ahora, vamos bien en la Liga, clasificar a los cuadrangulares, luchar por el título y lograr esa estrella tan anhelada, quedando en la historia de La Equidad. También quiero jugar en un equipo grande y así vivir ese momento, de tener la presión. Y, obviamente, ir a la Selección, que es lo más grande que haría en mi vida".

Que Santiago Mele esté en el fútbol colombiano y lo lleven a la Selección Uruguay, ¿Aumenta su ilusión?

"Sí, claro, por supuesto, eso motiva mucho más. Ahora, tengo claro que para estar en la Selección Uruguay, tienes que ir y estar en un equipo grande, compitiendo a un alto nivel, entonces creo que eso es lo que me falta para entrar en opción y que la gente me tenga más presente y así estar en la lista del entrenador de la selección. Vamos paso a paso".