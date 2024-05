Faber Gil: “Siempre he tenido un ídolo en la Selección Colombia: Juan Guillermo Cuadrado"

Faber Gil ha venido desempeñándose como uno de los grandes talentos que han mantenido al Deportivo Pereira dentro de los puestos más altos de la Liga BetPlay 2024-I. A punta de goles, asistencias y buenas noches de fútbol, ha logrado ganarse un puesto en el corazón de varios de los hinchas del cuadro 'matecaña', además del reconocimiento de muchos de los fanáticos de nuestro balompié 'cafetero'.

Bajo este contexto, el nacido en El Bagre, Antioquia, fue escogido para ser parte de la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano', en donde destacó su gran deseo por ser parte de la Selección Colombia en algún momento de su carrera, además de revelar cuál es su ídolo futbolístico al cual ha decidido aprenderle varias de las cosas que demuestra cada fin de semana vistiendo la camiseta 'rojiamarilla' del Pereira.

En primera instancia, no dejó espacio a dudas y asegura que ve como un completo sueño el hecho de poder recibir algún día el llamado del director técnico Néstor Lorenzo para ser parte de la 'tricolor'. “Ser parte de la Selección Colombia, ese es siempre el sueño de uno: ‘La Tricolor’. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y siempre he soñado con eso y ahora toca hacer las cosas de la mejor manera y esperar a ver si Dios me cumple también ese que es uno de mis sueños, y ahora toca seguir trabajando y esperar a ver qué pasa”, comentó el jugador lleno de esperanza en lo que podría depararle el destino.

Bajo la misma línea, decidió dar explicaciones, remontándose también a sus días de infancia en donde pudo disfrutar de los varios talentos 'cafeteros' que han dejado esta tierra apasionada por el fútbol, para demostrar sus ganas de vestirse amarillo. azul y rojo. “Yo creería que vestir ‘La Tricolor’ es un sueño de cada persona y creo que cualquier persona tiene este sueño de representar al país de sus amores. Eso es algo que uno vive desde pequeño. Uno vive viendo allá a los muchachos en la selección y creo que eso es espectacular y me imagino cómo será uno allá, con esa sensación, de cómo se sentirá. Ahora toca seguir trabajando y seguir haciendo las cosas de la mejor manera para que se cumpla ese objetivo”, decidió agregar el extremo derecho.

Faber Gil celebra con el Deportivo Pereira Foto: Deportivo Pereira

Finalmente, no se quedó con las ganas de confesar cuáles son sus ídolos en el mundo del fútbol y para sorpresa de algunos, no es ni Vinícius Jr., ni Kylian Mbappé o quizás Phil Foden, contrario a ello, decidió quedarse con alguien de nuestra tierra: Juan Guillermo Cuadrado, a quien considera como un total ejemplo a seguir, además de también resaltar otros talentos actuales como Luis Díaz, quien es figura del Liverpool y de la Selección Colombia, además de Jhon Arias, quien la rompe en Fluminense y viene de ser una de las grandes figuras del club brasileño en lo que fue el más reciente título de Copa Libertadores. Sumado a ellos, Frank Fabra quien también guarda un espacio especial en su corazón.

“Yo siempre he tenido un ídolo en la Selección Colombia que es Juan Guillermo Cuadrado, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, pero siempre le he dicho a la gente que me pregunta que Cuadrado es mi ídolo. Ahora, hoy en día, ‘Lucho’ Díaz, es espectacular, John Arias son los que se desempeñan más en mi posición y son ejemplos a seguir. Siempre los miro y bueno, son los ídolos que tengo y obviamente, mi primo Frank Fabra. Creo que también los momentos que él ha estado en la selección a puesto su granito de arena y también es otro ejemplo a seguir”, de esta manera finalizó su intervención Faber Gil para la destacada sección de Gol Caracol: 'Figuras del Fútbol Colombiano'.