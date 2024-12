Hernán Darío Herrera: "Da putería lo que le hicieron a Once Caldas; un descaro del árbitro"

Once Caldas se quedó sin final en la Liga BetPlay II-2024 . Este domingo 8 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, perdió 1-0 con Deportes Tolima y, de esa manera, quedó eliminado en el cuadrangular B. Sin embargo, quien se llevó las miradas fue el árbitro Jhon Hinestroza, por una decisión que tomó en los últimos minutos y generó serias dudas.

En el tiempo de adición, Joel Contreras recibió una pelota dentro del área, pero Junior Hernández lo tomó de la camiseta y se lo llevó por delante, dejándolo sin opción de seguir la jugada. Todos en el club de Manizales reclamaron penalti o que al menos la acción fuera revisada en el VAR. Pese a eso, el juez central hizo caso omiso y apuró la reanudación del partido.

Finalmente, no se sancionó nada y todo culminó con la clasificación del combinado 'vinotinto y oro', pero donde alzaron la voz fue en la rueda de prensa. Hernán Darío Herrera, conocido como 'el Arriero', habló y no ocultó su molestia, criticando muy fuerte al arbitraje en Colombia, que tanto ha dado de qué hablar en el 2024 en el fútbol nacional.

Deportes Tolima vs. Once Caldas. Pantallazo partido.

¿Cuál es su opinión de lo que pasó al final del juego?

"Que un partido bien jugado del Once Caldas, en el segundo tiempo, un arbitraje nos lo quite, da putería. No puede ser, se ha luchado, trabajado. Y un señor que no pite un penalti de esos, que no mire el VAR, es un descaro. No nos han dado, así que no nos quite. Da rabia. Luchar toda la semana para venirle a jugar a Tolima, que no tiene la culpa, y pase eso. Así no se puede jugar. ¿El VAR para qué es? Es mejor que el árbitro se equivoque y listo. Hizo todo lo que quisieron. Quemaron el tiempo, escondieron los balones y si hacemos eso en Manizales, nos dan cárcel. Da rabia y molesta porque tengo un gran equipo y buenos jugadores. Los árbitros tienen que evaluarse. ¿Qué es lo que están trabajando? No me castiguen a mí, ni a los jugadores, sino a los árbitros. Nos quitaron la posibilidad de ir a la final. Estaba viendo el video y todos dicen que fue penalazo. No nos dejaron ni mirar el VAR ni nada. El árbitro solo decía que jueguen rápido y ya, increíble".

Duelo entre Tolima vs. Once Caldas, por Liga. Foto: Colprensa.

Publicidad

¿Qué balance hace de este semestre?

"Quedan muchas cosas buenas. Con el grupo, los directivos y la hinchada, estoy agradecido. Todos fueron fundamentales desde su posición. Hay que darle las gracias a los muchachos. No les puedo decir nada, solo se debe trabajar y mejorar. El otro año vendrán nuevos jugadores, se irán, en fin. Es muy duro para nosotros. Si no mejoran esto, no sé para dónde va todo esto".

¿Cuál es el mensaje a la afición?

"La hinchada tiene que estar agradecida con el equipo, que hizo muchas cosas. De hecho, sobra decir todo porque eso fue evidente. Queda trabajar, volver a competir como se hizo este año. No es fácil entrar a dos finales y vamos a seguir dando todo. No sé si vendrá gente nueva, pero nos moveremos para reforzar todo esto".