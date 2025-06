Santa Fe recibirá en el estadio El Campín al Once Caldas de Manizales por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales de laLiga BetPlay, donde este compromiso será fundamental para mantener las chances de aspirar llegar a la final del primer semestre del año.

Ambos equipos vienen de un sin sabor en sus últimos juegos, donde será vital volver a sumar puntos, ya que el grupo aún no tiene un definido o con una gran diferencia de unidades a los demás.

Santa Fe vs Once Caldas EN VIVO, hora y dónde ver el partido por TV de Liga BetPlay

Fecha: lunes 16 de junio de 2025

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Transmisión: Win

¿Cómo llegan ambos equipos?

El ‘blanco blanco’ ya había disputado su último enfrentamiento en el máximo escenario de la capital del país, donde enfrentó a Millonarios, juego que terminó 2-2 luego de que fuera ganando con dos goles de diferencia para la visita, pero con goles de Falcao García y Jader Valencia para los azules, igualaron finalmente el marcador, arrebatándole lo que hubiera sido una victoria importantísima para los del ‘Arriero’

Equipo formado de Santa Fe. Colprensa.

Por su parte, el cuadro ‘cardenal’ también jugó ya de local su último compromiso, cuando recibió a Atlético Nacional y cayó 1-2, el único gol de los locales fue marcador por su goleador y capitán Hugo Rodallega, mientras que el equipo ‘verdolaga’ los marcó Alfredo Morelos.

Ambos marcadores dejaron el grupo aún con chances para todos los clubes de aspirar llegar a la final, donde estas dos últimas jornadas serán trascendentales.

Así va el grupo B

Millonarios con seis puntos (y el punto invisible) Santa Fe con seis puntos Nacional con cinco puntos Once Caldas con tres puntos

“Tengo que agradecer que a mi equipo, al once, por lo que hizo porque jugar ese cuadrangular con equipos como Santa Fe, Nacional y Millonarios no es fácil, todavía no estamos muertos; creo que con 11 puntos todavía se puede clasificar; en mis cuentas no estoy en el cementerio, estoy vivo”, dijo el ‘Arriero’ hace algunos días sobre el presente de su equipo.

Por su parte Jorge Bava, DT de Santa Fe dijo: “Va de la mano con las características y la jerarquía que tiene el plantel, me tocó agarrar el equipo con la mitad del torneo, pero también la jerarquía que tiene el plantel, es un anexo. Nosotros tratamos de darle ideas, pero ellos tenían buenos números; perdimos puntos en casa y tuvimos que recuperarlos. Son tres puntos al fin, son rivales muy parejos y el equipo es muy versátil, esa es la clave que tiene. Tratamos de darle nuestra impronta de la mano de sus características que son muy buenas”.