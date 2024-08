Hernán Torres: "Era un partido para sumar sí o sí, con un rival directo como Chicó"

Deportivo Cali dio ventaja en la noche de este sábado frente al Boyacá Chicó en el tema de la tabla del descenso, al caer 1-0 en el estadio La Independencia de Tunja. Los dirigidos por Hernán Torres tuvieron posibilidades en el arco contrario, pero no estuvieron finos en la definición; de otro lado, el conjunto 'ajedrezado' le apostó a la media distancia y por esa vía, con Jonathan Herrera, se quedó con los tres puntos en el bolsillo.

Luego del partido de la quinta jornada de la Liga Betplay II-2024, Torres Oliveros dejó sus impresiones en la rueda de prensa posterior.

"Pienso que nuestro equipo hizo un trabajo importante en el primer tiempo, creo que hicimos un fútbol como está tratando de hacer el Cali, incluso tuvimos posibilidades de marcar, ellos (Chicó) se encuentran un gol de media distancia, de resto, todo el primer tiempo fue controlado por el Deportivo Cali. Pero en el segundo tiempo equivocamos el camino, cuando teníamos que hacer posesión, jugábamos directo, y cuando debíamos jugar directo, hacíamos posesión; no interpretamos bien el segundo tiempo, de pronto la ansiedad nos mató un poquito", dijo de entrada a los medios de comunicación el DT del cuadro verde de Cali.

Hernán Torres lamentó que sus dirigidos no hayan podido encontrar el camino para darle vuelta al partido frente a los 'ajedrezados'.

"Fue esa media distancia, de resto Chicó no nos atacó, aunque se paró bien, apretó, luchó, bregó; no podemos desconocer el esfuerzo del rival, pero que nos haya inquietado, puesto problemas en nuestra área, de resto fue un partido de trámite en la cancha, en el cual en el segundo tiempo le hicimos la vida fácil con el juego directo. Siempre que teníamos la posesión llegábamos fácil al arco rival, no sé por qué equivocamos el camino, de pronto la angustia, el desespero. Pero como le digo al grupo, esto es fútbol, son 95-98 minutos que tenemos que manejarlo, me pueden hacer un gol al principio, pero tenemos que empatar y ganar; tengo argumentos y materia prima para hacerlo, no podemos entrar en la angustia", agregó.

Acción de juego de Boyacá Chicó vs. Cali, por la Liga II 2024. Mateo Occhi/Getty Images

Otras declaraciones de Hernán Torres:

- ¿Le preocupa no sumar en condición de visitante?

"A mí me preocupa que no sumemos puntos de visitante y tenemos que trabajar más duro para poderlos conseguir. Queremos, y el equipo por juego, por partido, juega bien, a lo que queremos, pero a veces se equivoca el camino como hoy (sábado). Lo que pasa es que no podemos salir con la derrota, nos faltó solidez en la media distancia, no podíamos dejar patear (esto en el gol del Chicó); nos faltó más agresividad en ese momento".

- Después de cinco juego, ¿ya encontró lo quiere en el Cali?

"Pero es que nosotros no podemos esperar tanto tiempo, teníamos que sumar sí o sí, y hoy (sábado) era un partido para sumar, con un rival directo como era Chicó, pero tenemos que seguir trabajando, confiando en el grupo humano, en los jugadores y sé que lo vamos a sacar adelante. No faltó la actitud, las ganas y el deseo, tuvimos opciones de gol, si convierten, hubiese sido otra cosas, y nos ganaron; hay que seguir fiel al proceso".

Acción de juego de Boyacá Chicó vs. Cali, por la Liga II 2024. Mateo Occhi/Getty Images