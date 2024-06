Hugo Rodallega: "No me preocupa quién haga los goles, importa ser campeones con Santa Fe"

"Yo estoy tranquilo, a lo largo del semestre me he dedicado a aportar lo que más pueda para que Santa Fe gane y en estas instancias y si es con goles, obviamente que bienvenido. Pero eso no me preocupa, me preocupa más el objetivo de ser campeones y más allá de quién marque el gol, lo vamos a celebrar de la misma manera. Si llega el gol para mí, esa bendición, estaré muy agradecido". Esas palabras de Hugo Rodallega reflejan el interés de todos los dirigidos por Pablo Peirano de buscar el objetivo colectivo, más allá del bien particular cuando se avecina la final de la Liga I 2024 del fútbol colombiano frente a Bucaramanga.

Este miércoles, Santa Fe abrió las puertas a la prensa, a días del primer duelo de la final, que será el sábado 8 de junio en la cancha del estadio Departamental Alfonso López.

El experimentado atacante vallecaucano analizó con claridad lo que viene y se alejó de cualquier triunfalismo en las huestes de los 'cardenales'. Así comentó que "acá no hay favoritismo, esto se empieza desde cero. Y además, Bucaramanga es un rival que ha mostrado cosas muy buenas, por eso está en la final y la verdad que tienen un equipo muy fuerte. También va a ser una final entretenida, que creo que va a ser de muchos detalles y por supuesto, el que haga las cosas mejor es el que va a ganar".

¿Qué dijo Hugo Rodallega de la final Santa Fe vs. Bucaramanga?

Días previos a la final

"Manejamos todo con tranquilidad, no hay que cambiar nada, nos hemos caracterizado por el trabajo diario y así lo estamos haciendo. Desde el inico el cuerpo técnico y nosotros hemos prestado mucha atención a todo, poniendo de nuestra parte y enfocados en el compromiso frente a Bucaramanga. Tenemos claro desde el principio algo, que es darle una estrella a este escudo y meternos en la historia del club. Y para eso, no tenemos que cambiar nada".

El 'profe' Peirano

"Yo no sé cómo me ve Pablo Peirano, pero yo a él lo aprecio mucho, le tengo mucho respeto,y creemos mucho en lo que nos brinda y en su trabajo. Él observa de cada rival todo, entonces lo que intentamos es él desde su posición y yo desde la mía, compartir las cosas que vemos dentro del campo y cómo podemos hacerle daño al rival, en este caso Bucaramanga".

