Hugo Rodallega: "Pablo Peirano es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera"

Independiente Santa Fe no ha tenido su mejor arranque de año. Además de estar afuera del grupo de los ocho en la Liga BetPlay I-2025, quedó eliminado en fase previa de Copa Libertadores, tras perder con Deportes Iquique. Esto generó que se tomaran cartas en el asunto y confirmaran la salida de Pablo Peirano como director técnico. Por eso, en medio de esta situación, el capitán, Hugo Rodallega, 'puso la cara' y habló este martes 4 de marzo, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Qué decirle al hincha de Santa Fe?

"Siempre he sido claro con la afición y nosotros fracasamos a lo que se esperaba. La expectativa era alta para la serie contra Iquique, por Copa Libertadores, y no se logró. En la ida, no tuvimos el mejor partido y, en nuestra casa, la gente acompañó, pero no estuvimos certeros en penaltis, lo que hizo que todo se manchara y se fuera al carajo. Estoy apenado y dolido. Siempre doy la cara y se le pidió perdón al hincha. No pasamos la fase, nos dolió, pero ya tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que se avecina. Contra Envigado, lo demostramos. Lamentamos la salida del profesor, Pablo Peirano, porque no era la idea y yo fui uno de los defensores de él, pero no soy quien toma esas decisiones".

¿Cuál fue la razón de esos fallos en los penaltis?

"Quizá sea frío, pero, en una serie de penaltis, tienes que ser certero y si no se patea bien, no se concreta. Además, el guardameta de ellos estaba pasando por un muy buen momento y nosotros no observamos cómo se jugaba, sus movimientos y no pateamos bien. Eso fue lo que nos cobró y llevó a ese trago amargo. Durante el partido, se luchó y se logró el gol; hasta los penaltis, se creía que podíamos ganar y avanzar, pero pateamos bien, a excepción de Ángelo Rodríguez que marcó. Si hubiéramos pateado bien, estaríamos planeando el siguiente compromiso y se estaría diciendo que se luchó y se buscó. Hay que aceptar la realidad y como fueron las cosas".

Contra Bucaramanga también perdieron desde el punto blanco, ¿Cómo manejar eso?

"Eso ni siquiera se pensó. Ya se había dado vuelta a la página. Además, el único que pateó contra Bucaramanga, fui yo, los demás fueron nuevos. Eso no tenía nada que ver, así que no se puede comparar, pero eran jugadores diferentes, situaciones aparte, en fin. En la final de Liga, solo falló uno, mientras que aquí fueron cuatro. Ahora, si nos llega a tocar otra serie de penaltis, se deberá afrontar y patearlos, pero mucho mejor".

Hugo Rodallega aclaró rumores. Foto: Santa Fe.

¿Afectó no haber jugado en El Campín y sí en Techo?

"No quiero sonar como excusa, pero sí. El entorno, el ambiente, la capacidad del estadio, las medidas del campo de juego, pero la gente pensará que somos profesionales y teníamos que hacerlo bien donde fuera y adaptarnos".

¿De qué manera manejó lo que vivió contra Iquique?

"Me desconecté de todo porque no creo que los cuatro goles que anoté, hagan que el hincha olvide lo que vivimos y menos nosotros que la pasamos tan mal. Fue algo bonito, histórico, que casi no se ve, un familiar me dijo que era el jugador más veterano en marcar un 'póker' en Colombia, pero hasta ahí. La gente empieza a hablar cosas buenas y malas y es normal, que el mismo ambiente del fútbol va generando. Cuando se habla de cajón, me molesta mucho porque hablan sin saber. No se imaginan cómo fue el día después de Iquique, con la despedida de Peirano, fue algo nunca antes visto. Llevo varios años de carrera profesional, con infinidad de técnicos, pero nunca había sentido lo que sentí con la salida del 'profe', con llanto, sentimiento, tristeza, dolor, de parte de la mayoría de mis compañeros. Fue algo impresionante. Más que un entrenador, había una amistad sincera con el cuerpo técnico. Peirano va a quedar en el recuerdo de muchos, o al menos en el mío, como uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera".