Hugo Rodallega y sus cuatro goles: "Hoy era un trabajo mental, un reto difícil"

Cuatro goles fueron los que marcó este viernes Hugo Rodallega en Envigado vs. Santa Fe . El delantero vallecaucano fue la gran figura de los 'cardenales' que golearon 1-7 a los 'naranjas' en el compromiso de la séptima jornada. Tras el juego de la Liga Betplay I-2025, la gran figura del 'león' se refirió a su actuación en el campo de juego, a ese 'póker'.

"Es bonito, uno como delantero se prepara para marcar goles y se prepara arduamente para el día a día. Ya son 21 años como carrera profesional y nunca he parado de prepararme y siempre quiero más, no busco un conformismo, uno sale con la mentalidad de jugar, de ayudar al equipo, de hacer goles; esa es mi meta, es lo que me identifica", sostuvo de entrada 'Hugol' en la conferencia de prensa posterior al partido contra Envigado.

Y complementó sobre los cuatro goles lo siguiente: "Uno no sabe si se va a encontrar con un póker de goles en un partido, es muy complicado, pero a medida que van pasando los minutos y se van encontrando los goles es algo que se disfruta, tengo la fortuna de poder hacerlo en la liga de mi país, poder sentir esa satisfacción, pero lo que me deja más tranquilo es lo que hizo el equipo".

Hugo Rodallega marcó cuatro goles en la goleada 7-1 de Santa Fe sobre Envigado. @santafe_oficial/Instagram

Otras declaraciones de Hugo Rodallega:

- El por qué le cedió el penalti a Ángelo Rodríguez:

"Hoy (viernes) era un trabajo mental, era un reto difícil. Envigado es un equipo que venía de jugar dos grandes compromisos, por ejemplo, contra Junior, superarlo en Barranquilla. Se habló mucho en la previa del partido, de la responsabilidad que tenemos al representar a Santa Fe, de ese duro golpe que nos dieron en Libertadores. La jugada del penal, acá se trata de compañerismo, yo soy mucho de ayudar y en ese momento, quizás si el partido estuviese en otra situación, sería yo el encargado; pero Ángelo (Rodríguez) también necesita esa confianza, ese empujón de marcar gol, es un jugador que necesitamos y nos va dar un mano grandísima; lo importante es que Santa Fe siga sumando y escalando en la tabla de posiciones".

- El martes falló un penalti y hoy haces cuatro goles, ¿cómo se siente desde lo mental?

"No solo en el fútbol el que no arriesga, no para. El martes tocó fallar, uno nunca quiere fallar, pero hay que estar ahí para hacerlo. Tocó asimilar ese momento que fue duro, el fútbol es lo bonito que trae ese tipo de sentimientos, de llanto, de alegría. Hoy (viernes) se disfruta, se va con la cabeza en alto, con mucha humildad y pensando en lo que sigue que es la Liga y queda mucho por recorrer".

Los números de Hugo Rodallega en Envigado vs. Santa Fe:

Hugo Rodallega y sus números en Envigado vs. Santa Fe, por Liga Betplay I-2025. Sofa Score