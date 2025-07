"Para la Selección Colombia contra Venezuela será la primera final, estamos ansiosas"

Previo al debut frente a Venezuela en la Copa América 2025, la Selección Colombia Femenina afina los últimos detalles de cara a su primer compromiso, con la esperanza de comenzar con el pie derecho en la búsqueda del anhelado título continental.

El partido que será este miércoles 15 de julio, la defensora Carolina Arias, quien juega en América de Cali, relató las emociones que tiene en disputar su cuarta copa con el combinado 'tricolor' donde espera que esta sea la oportunidad de alzar el título bajo el mando del técnico Ángelo Marsiglia.

"Son escalones que se dan para poder ser campeonas, como lo hemos soñado y hemos trabajado. Hay que pensar en nuestro primer rival, que es nuestra primera final. Estamos ansiosas y muy contentas, con la ilusión de este primer partido como si fuéramos niñas pequeñas, hemos esperado mucho por esta Copa América, y tenemos muchas ganas de sacar un triunfo adelante", inició diciendo este martes a Gol Caracol.

"Es mi cuarta Copa América, con la bendición será la última, son emociones encontradas desde la alegría pero la experiencia te lleva a muchas cosas, al final el alto rendimiento en el día a día te prepara para ganar, a aprender sobre las adversidades, pero el amor y la ilusión no se pierde. Y el sueño de quedar campeones aún más, en la defensa siempre lo he demostrado con mi trabajo, dejaré hasta la última gota de sudor por esta camiseta", agregó Arias.

La Selección Colombia femenina debuta este miércoles en la Copa América femenina. X de @FCFSelecciónCol

¿Cómo perciben el rendimiento actual de Venezuela?

"Venezuela es una gran selección, con grandes jugadoras, hicieron un buen trabajo contra Brasil, y este será para ellas un partido importante, son rápidas y con mucha experiencia, pero al final considero que tenemos un 'plus' que en nuestra defensa, sudan un poco más la camiseta, sin desmeritar el trabajo de ellas, quizás vienen golpeadas pero eso no quita que será un clásico y espero que todo mundo disfrute este partido", afirmó la defensora 'escarlata'.

¿Cómo valora la combinación de experiencia y juventud en el equipo?

"Desde que empezaron a complementar las mayores con la juventud me parece que es una buena combinación; la juventud trajo un plus desde que se tenga claro los objetivos, al final el competir no es solo pasarla bien sino cosas externas de enseñarles a cargar, pero en este momento estamos muy unidas".

"Ana Guzmán es una mujer introvertida por la manera en la que se ha acercado a las mayores, pero necesitamos que jugadoras como ella, se sientan tranquilas, tienen todas las capacidades y por algo están aquí. La idea es que el día de mañana en la próxima Copa América no sea solo una jugadora con experiencia, sino una gran compañera, pero también queda Daniela Caracas, que también es de experiencia y va a seguir sumando", sentenció Carolina Arias.



Hora y donde ver el partido de Colombia vs Venezuela por la Copa América Femenina

El juego que tendrá lugar en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito en Ecuador, será este miércoles 16 de julio a las 7:00 de la noche (hora de Colombia) y podrá verlo en vivo y de forma gratuita en la señal principal de Gol Caracol, GolCaracol.com y la app de DITU. Además, podrá seguir el minuto a minuto, goles, polémicas y crónica del partido en nuestro portal web.