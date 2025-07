Washington Aguerre, del encontrón con hinchas a la opción de irse del Medellín; hay última hora

Más allá de la desazón que quedó después del empate 1-1 con Alianza, en la primera fecha de la Liga II 2025 del fútbol colombiano; en Independiente Medellín se sigue hablando del arquero Washington Aguerre, quien en ese compromiso tuvo un encontrón con un sector de los aficionados del tradicional equipo antioqueño.

Desde su llegada a nuestro país, el profesional uruguayo se ha mostrado con polémicas especialmente con sus rivales y de esa forma, algunas de sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Y ahora, justo cuando se sumó una controversia con los seguidores del DIM; llegó una versión desde Montevideo relacionada con él.

Todo porque Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló del guardameta. "De Aguerre tengo que decir que él me escribió hace unas semanas, me dijo que quería a saludar a sus compañeros, le dije que no había ningún problema, que Peñarol era su casa, más allá de todo lo que hubiese sucedido. Peñarol no es mío, hablé con el cuerpo técnico y él cenó con sus compañeros, se sacó la foto. Y ayer (por el lunes) intentando manejar todo lo que fue el día, me puse a ver noticias del exterior y me enteré que podía tener algún problema (en Colombia). Ahí le escribí a Aguerre, le dije que está era su casa, que podía volver, que Peñarol estaba arriba de él y de mí. Me contestó que él lo que quiere es estar acá, pero que tiene contrato. Su ilusión es estar en Peñarol, aunque no tuve más comunicación", explicó Ruglio a medios uruguayos.

Washington Aguerre, guardameta de Medellín, celebra un gol contra Santa Fe, en la final de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

Ante esa versión, en el sendo del DIM mostraron cierta sorpresa y no se han pronunciado de manera oficial al respecto. Incluso, el futbolista extranjero entrenó con normalidad bajo la orientación del profesor Alejandro Restrepo y tiene la mira puesta en el segundo compromiso de la Liga, que será el sábado 19 de julio, a las 8:30 de la noche frente a Boyacá Chicó, en Tunja.