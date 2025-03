Inicio polémico para Alianza; un expulsado y dos penaltis en contra, frente a Millonarios

Este domingo 30 de marzo, Alianza FC visitó a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2025, por el fútbol colombiano.

Sin embargo, lo que se preveía sería un partido tranquilo y de normal desarrollo para la terna central, desde el inicio todo fue polémica, con el cuadro visitante como protagonista.

Y es que, a tan solo once minutos de partido, Jair Castillo fue expulsado por el juez central, Mauricio Mercado, quien inicialmente le había mostrado el cartón amarillo, pero, tras la revisión del VAR, sacó la roja; esto, por cortar una jugada ofensiva de Millonarios, quien iba quedando casi que frente al arco en el contraataque.

Según lo publicó el ‘VAR Central’ en su cuenta oficial de ‘X’, esto no era expulsión y, con la amarilla, estaba más que bien: “Ustedes saben lo que pienso sobre cómo se juzgan las OMG en Colombia. Son muy ligeritos para sacar la roja, así que no me extraña que Edilson Ariza (VAR) haya llamado a Mercado. Había un defensa en diagonal. No era roja”.

Para colmo, penalti

Seis minutos después de la expulsión, el cuadro ‘embajador’ atacó en campo rival, llevándole la pelota a Néyser Villarreal, quien se metió en el área chica para buscar la anotación.

En su intención de quitarle la pelota, el jugador de Alianza FC, Wiston Fernández, atacó al atacante de Millonarios por detrás, haciéndolo caer. Esto, el árbitro Mercado lo determinó como pena máxima, misma, que Leonardo Castro convirtió en el 1-0 parcial.

“SÍ ES PENAL: Acá si no hay ningún tipo de duda. Infracción temeraria desde atrás del futbolista de Alianza, me faltó la tarjeta amarilla, incluso iba rozando la "naranja" (intensidad media parece). Correcto Mercado en lo técnico acá”, citó ‘VAR Central’, aprobando la decisión del central.

Nuevo penalti a favor de Millonarios

Para completar, al cuadro de Valledupar nuevamente le volvieron a pitar una pena máxima en contra, por una falta sobre Jorge Arias, dentro del área, tras un cobro de tiro de esquina.

“UY NO. Lo de Edilson Ariza como VAR está siendo fatal en El Campín. Llama para una roja bastante dudosa empezando el partido, y acá llama en un PENAL CLARO de García, golpea con los taches cuando baja la pierna. Vaya "ayuditas" al pobre Mercado. Y si lo llamó por posible tarjeta roja directa, tampoco cabía, no había intensidad para tal ni zona de contacto. Incluso en la pantalla colocaron fue el letrero de 'posible penal', mientras la revisaban”, sentenció la cuenta de análisis ‘VAR Central’, dejando claro que sí era penalti, pero el manejo arbitral en el partido no ha estado a la altura.