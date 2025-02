Javier Gandolfi: "Me hubiera gustado un juego más fluido y bonito, pero las finales se ganan"

Minutos después dehaberse coronado campeón con Atlético Nacional en la Superliga, frente a Bucaramanga, el entrenador de Nacional atendió a los medios de comunicación, analizando lo que fue el título y el desarrollo del encuentro.

“Estoy feliz, estamos felices, porque fue una final muy trabajada, dura. Antes del partido se hablaba del tiempo neto en la ida y hoy (jueves) creo, lo hablaba con el cuerpo arbitral, qué difícil fue esta final de vuelta para ellos; en un partido que se te tiren veinte veces, es difícil. En muchas ocasiones hablé con los chicos, que manejen las emociones, y así lo hicieron muy bien, a lo largo del partido lo hicieron muy bien. La conclusión que saco es que llegamos al club más grande de Colombia, que no era fácil llegar después de dos títulos y que en menos de veinte días teníamos que jugar una final”, indicó de entrada Javier Gandolfi.

Sumado a eso, el entrenador ‘verdolaga’, quien admitió no fue el partido más lúcido, también resaltó que este tipo de encuentros son así: “A mí me gustaría que hubiera sido fluido, con un juego bonito, pero las finales se ganan y hoy creo que las ganamos sufriendo”.

Atlético Nacional, campeón de la Superliga BetPlay, tras vencer a Bucaramanga en penaltis Archivo de Colprensa

*Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

¿Cómo analiza el compromiso?

“Cuando el juego estaba once contra once, se jugó bastante; el local tuvo intención de ir a buscar, pero la expulsión nos dio posibilidades de ir a atacar y lastimar. Pero a partir de la expulsión se jugó poco, muy cortado, entonces cuando se pierde ritmo de partido es difícil. Entonces, nos encontramos con un bloque bajo, que si no estás preciso no encuentras la apertura y nos pasó eso”.

¿Cómo disfruta esta final?

“Ahora el resultado es positivo, pero creo que fue una prueba de fuego y más que nada por lo que se hablaba. En el refrán dice que la tercera es la vencida; en mi caso se hico esperar un poco más y fue en la cuarta.

¿Cómo controlar al equipo en momentos tan determinantes?

“Cuando juegas una final aparecen las emociones, el nerviosismo y muchas veces no estas fino, pero teníamos un medio campo que se conocía. El rival también juega y uno tiene que estar fino, lúcido y eso nos faltó en el último cuarto de cancha”.

Acción de juego de la Superliga BetPlay, entre Bucaramanga y Atlético Nacional, en el estadio Américo José Montanini Twitter de Bucaramanga

¿Qué mejorar de cara al futuro?

“Tenemos a Marino, a Asprilla, pero seguramente con el paso en el tiempo iremos agarrando el funcionamiento que pretendo y ese volumen de juego que estoy acostumbrado a tener en los equipos, en los que he dirigido”.