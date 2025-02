"Harlen Castillo dijo que atajaría dos penaltis, cumplió y fuimos campeones de Superliga"

Atlético Nacional sumó otro título a sus vitrinas. Este jueves 6 de febrero, venció 4-3, en penaltis, a Bucaramanga y ganó la Superliga BetPlay . Allí, una de las grandes figuras fue Harlen Castillo, quien se lució a lo largo del partido con unas cuantas atajadas y, posteriormente, fue clave en los cobros desde el punto blanco, pero no fue casualidad y así lo contaron.

Declaraciones de Javier Gandolfi, tras ser campeón de la Superliga

¿Cómo se siente con este título?

"Contento. Fue difícil, una final trabajada. Se jugó poco y para el espectáculo no fue lindo. Es un reto difícil y se agradece al presidente porque se dio un paso. Esta tercera copa, en tan poco tiempo, es de los jugadores. Hay que seguir con toda el hambre de ganar más, no conformarse y creo que se vio reflejado en el equipo, que no se guardaron nada en cancha".

¿Cuál fue la manera como escogieron a los pateadores?

"Soy un tipo que pregunta. Obviamente, durante la semana y no por esta final ni nada, sino que siempre pateamos en los entrenamientos. Ahora, todo pasa mucho por la confianza del futbolista. Por eso, les dio la posibilidad de que eligieran y se organizaran en el orden que querían hacerlo. Por suerte, funcionó, salió bien y terminamos siendo campeones".

¿Sabía que 'Chipi Chipi' llevaba anotados los cobros del rival?

"Él dijo que iba a atajar dos penaltis, de resto no lo sabía, pero él lo dijo y cumplió".

Declaraciones de Harlen Castillo, tras ganar la Superliga BetPlay

¿Qué sensaciones hay en este momento?

"Estoy feliz, he luchado mucho para estar acá. Desde que estaba en el pueblo, siendo un niño, busqué esto, hacerme muy grande en el fútbol. Gracias a Dios y con mi mamá en el fútbol, me da la oportunidad de brillar en una final. En la ronda, cuando nos reunimos, les dije que iba a atajar dos y así fue. Me dicen que soy arquero de finales y se nos dio a todos".

¿Cómo es la preparación en el día a día?

"Esto es para mi familia, la hinchada de Atlético Nacional y que disfrutemos que hicimos historia: somos tricampeones. En el momento donde más me necesitaron, aparecí, gracias a mis maestros que son Milton Patiño y René Higuita. Además, con el apoyo de Luis Marquinez, David Ospina, los Sub-20, en fin. Soy competitivo y siempre quiero jugar y hacerlo bien".

¿Cuál es la clave para atajar penaltis?

"Desde el cielo, mi madre me apoya y guía desde el cielo. Ella está a mi lado y le dedico el título y los penaltis atajados. Le doy las gracias a los directivos por confiar en mí, mantenerme en esta institución. Trabajo fuertemente porque uno nunca sabe cuándo te va a tocar y tienes que responder de la mejor manera. Eso es lo intento hacer y se ven los resultados".