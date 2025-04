Jorge Arias: "No hay que dar ventaja porque tengo una fiera atrás"

Jorge Arias está teniendo un buen momento en la zona defensiva de Millonarios , y junto a Andrés Llinás, le han dado a mano a su club para que esté en los primeros lugares de la Liga BetPlay I-2025. Este miércoles 30 de abril, el valduparense fue uno de los invitados al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí se refirió a su gran actualidad en el 'embajador'.

A su vez, tuvo palabras para las jóvenes figuras del azul bogotano Nicolás Arévalo y Luis Marimón. Los dirigidos por David González ya aseguraron su cupo a los cuadrangulares.

"Hay que darle gracias a Dios por lo que se está viendo en lo personal y en lo grupal, hay que ser conscientes que la continuidad para un futbolista lo es todo y gracias al 'profe' David que me ha dado esa continuidad que me está ayudando a tener ese gran rendimiento, lastimosamente, uno dice bueno, fue por la lesión de Juan Pablo (Vargas), esperando el momento, lo he sabido aprovechar y hay que seguir por esa senda, no hay que dar ventaja porque sabemos que tengo una fiera atrás que también va a pelear por el puesto nuevamente", dijo de entrada a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Millonarios marcha cuarto en la clasificación general de la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

Arias se refirió a la manera en cómo Millonarios está ajustando los aspectos defensivos. "El trabajo que se está haciendo ha sido excepcional, obviamente uno no puede echarse las flores porque es trabajo en equipo. El trabajo de los dos volantes de primera y segunda línea, ha sido excepcional y eso brinda confianza a la parte defensiva; cuando ellos (los delanteros rivales) llegan con nosotros, llegan heridos y ahí uno llega con confianza para ganar ese duelo".

Otras declaraciones de Jorge Arias:

- La dupla en defensa con Andrés Llinás:

"Son muchos partidos los que hemos jugado con Andrés. Creo que el transcurrir de los partidos nos vamos entendiendo mejor, el compañero va a respaldarlo de cierta manera, lo que puede esperar el de mí y qué puedo esperar de él. Nos hemos respaldado, creo que en el transcurrir de los partidos, los minutos que hemos sumado, nos hemos entendido muy bien, la comunicación ha sido muy buena y esperamos seguir por esa senda, porque la idea es seguir fortaleciendo el equipo, llegar a la final, si Dios permite; primero que todo en los cuadrangulares llegar fuertes, estar en la final y apuntar a ser campeón".

- "No todo es color de rosa"

"Es normal es normal cuando se acaba un proceso y se empieza otro, empiezan las dudas. Las primera fechas fueron difíciles para todos por las críticas que se recibieron. Siempre lo he dicho, no es cómo se comienza, sino cómo se termina; esperamos terminar muy bien. Creo que hemos asimilado lo que el 'profe' quiere, obviamente no todo es color de rosa, siempre hay cosas por mejorar y hay que ser conscientes de eso".

- El buen momento de los jóvenes de Millonarios: Nicolás Arévalo y Luis Marimón

"Son dos muy buenos jugadores, lo han venido demostrando partido a partido, nosotros los más grandecitos, por decirlo así, nos hemos sentado a hablarles, de brindarles esa tranquilidad y ellos los están adquiriendo. Dentro de la cancha hablándoles, son pequeños detalles que ellos han ido corrigiendo y que partido a partido están demostrando de lo que están hechos y van a seguir creciendo porque son muy buenos jugadores"

"Todo esa una competencia sana, todos tienen como esa hambre del que va a entrar lo hará bien; los jóvenes que sigan creciendo, aconsejándoles que tengan los pies sobre la tierra; uno como mayores trata de aconsejarlos y que sigan ayudando el equipo".

- Los conceptos implementados por David González:

"Los nuevos conceptos que nos ha aportado David nos ha ayudado mucho y eso se está mostrando en el terreno de juego, vamos por buen camino pero falta mucho, apuntar a ese punto invisible, a cómo está la tabla y los equipos, va a ser difícil. Los conceptos del profe lo hemos asimilado de buena manera".