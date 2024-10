Jorge da Silva, DT de América: "No jugamos nuestro mejor partido, pudimos marcar más goles"

Tras la victoria 2-0 del América en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024 contra el Deportivo Cali, Jorge da Silva, entrenador de la 'mechita' analizó el encuentro y apuntó algunas cosas que su equipo tiene que mejorar de cara al futuro.

"Estamos muy felices por la victoria. Los clásicos hay que tratar de ganarlos, y mucho más si jugamos de local. Había una fiesta muy linda en el estadio, y no podíamos defraudar", dijo en primera instancia.

De inmediato, apuntó que: "Desde lo futbolístico, no fue nuestro mejor partido; perdimos muchos balones que normalmente no se pierden, lo que permitió que el Cali emparejara el juego. Sin embargo, siempre fuimos a buscar, defendimos bien y sabíamos que teníamos posibilidades porque el Cali estaba obligado a empatar. Convertimos otro gol y pudimos marcar un tercero", con más tranquilidad dejó saber el entrenador.

Tras ello, le dedicó palabras a su rival. "Creo que hay que destacar el trabajo del Cali. De todas maneras, nosotros buscamos y tratamos de tener variantes, y encontramos el gol de Duván, que nos dio tranquilidad".

Publicidad

Sin embargo, continuó apuntando factores de mejora. "Por momentos, el partido fue impreciso de nuestro lado, lo que permitió que el Cali manejara la pelota y llegara con centros peligrosos. Sin embargo, nunca se corrió riesgo de perder la victoria. Pudimos hacer más goles, nos apresuramos, pero somos los primeros en aceptar la crítica y analizar lo que hicimos bien o mal. Ganar un clásico, aun sin jugar nuestro mejor partido, es importante", remarcó.

Rodrigo Holgado lucha un balón con Alexander Mejía, en América vs Cali Foto: América

Más declaraciones de Jorge da Silva

Publicidad

¿Cómo vivió la previa del partido contra el Cali?

"Sabíamos que iba a ser un partido duro. El Cali venía de buenos resultados en los últimos partidos, con algunos empates, y lo había visto como un equipo más duro y complicado. Teníamos que tener paciencia para no dejarnos llevar por la ansiedad de la gente".

¿Qué factor tuvo la afición para este partido?

"La afición esperaba que América pasara por encima desde el primer minuto, pero los clásicos son partidos diferentes. Vamos a analizar y ver el partido de nuevo para mantener y mejorar el nivel de juego que tuvimos en partidos anteriores. Hoy, el partido nos dejó muchas cosas para analizar. Mañana, ya estamos entrenando de nuevo. Cuando se gana, es más fácil corregir".

Su opinión sobre Duván Vergara...

"En algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras no tanto. El equipo no es solo un jugador, esto es un trabajo colectivo. Hoy, por ejemplo, el Cali tenía un lateral que subía mucho, y a Velasco a veces se le hacía un dos contra uno. A Duván no siempre le dio para ayudarlo, y ahí hubo desventaja, pero el equipo defensivamente trabajó bien.

¿Qué destaca de su equipo?

"Hay que destacar el carácter, la personalidad y la madurez del plantel. Siempre hablamos con los muchachos de que los buenos equipos son los que saben manejar los partidos. A veces se domina, otras no, y tenemos que estar preparados para cuando las cosas no salen como esperamos. También hay que resaltar el compromiso y el amor propio; este es un equipo que quiere ganar. Nos estamos mentalizando para ser un equipo ganador, y con el correr de los partidos veremos si estamos para pelear".